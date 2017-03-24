Россия присоединилась к Монреальской конвенции по авиаперевозкам

Госдума в первом чтении одобрила присоединение России к Монреальской конвенции 1999 года для унификации правил международных воздушных перевозок. Соглашение переводит оформление документов, необходимых для осуществления грузовых перевозок, в электронный вид, а также значительно расширяет объём ответственности перевозчика перед пассажирами.

Монреальская конвенция предусматривает полную компенсацию ущерба клиентам авиакомпаний и грузоотправителям за вред, причинённый при выполнении воздушных перевозок. Возрастает ответственность за утрату багажа в два с половиной раза, ручной клади — в восемь раз. При гибели пассажира авиаперевозчик заплатит родственникам в четыре раза больше, чем было предусмотрено ранее. А судебные издержки пассажира по искам к перевозчикам, напротив, сокращаются.

— Присоединение к Монреальской конвенции позволит повысить конкурентоспособность российских авиакомпаний на рынке международных воздушных перевозок, а также улучшить качество обслуживания, предоставляемого перевозчиками, — говорится в пояснительной записке к документу.