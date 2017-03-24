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Опубликовано 24 марта 2017, 14:45

Анонсирована видеоигра о Диане Шурыгиной

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Diana the game

Фото: © Кадр из видео YouTube/Diana the game

Студия Blue Whale Games совместно с Dagestan Technology представила проект под названием Diana: The Game в сервисе Steam Greenlight.

24 марта в сервисе Steam Greenlight появилась видеоигра Diana: The Game, посвящённая Диане Шурыгиной — скандальной девушке, история с изнасилованием которой стала массово известна.

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Диане Шурыгиной посвятили видеоигру

Фото: © Кадр из видео YouTube/Diana the game

В описании к игре указано: "Обжигающая страсть, горькое разочарование, обман и секс, любовь и насилие, ураганный экшен и геймплей на кончиках пальцев — всё это вы найдёте в Diana: The Game".

Как заявили представители Blue Whale Games, они уже пытались связаться с самой Дианой, в том числе через её продюсера, но пока ответа получить не удалось. Своим проектом они хотят "глубже раскрыть трагичную историю Дианы".

Точной даты выхода нет, но если игра получит одобрение в сервисе Steam Greenlight, то у Diana: The Game есть все шансы появиться в этом году.

Диана Шурыгина — 17-летняя жертва изнасилования из города Ульяновска. Её история получила громкий резонанс благодаря передаче "Пусть говорят". На передаче пытались разобраться в произошедшей в апреле прошлого года ситуации. Диана обвинила своего 21-летнего друга в изнасиловании на вечеринке. Сначала суд приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, но позже приговор был смягчён — обвиняемый получил 3 года и 3 месяца колонии общего режима.

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Сергей Сурепин
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