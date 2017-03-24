В Комитете ГД по международным делам рассказали, что обсудили с Марин Ле Пен

В ходе беседы российских парламентариев с кандидатом в президенты Франции обсуждались вопросы сотрудничества в Европе, антироссийские санкции, а также ситуация на Украине и в Сирии.

На встрече Комитета Государственной думы по международным делам с кандидатом в президенты Франции, лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обсуждались в том числе вопросы сотрудничества парламентов, вопрос антироссийских санкций и ситуация в мире, сообщила Лайфу первый зампред Комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

— Обсуждались рабочие моменты. У нас не работает наша межпарламентская комиссия, которая создана с Францией, с 2015 года не было заседаний, работа приостановлена. Ле Пен ещё и парламентарий, поэтому вопросы и эти ставили, — сказала Журова.

Она добавила, что обсуждались также вопросы возможного изменения регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы, в работе которой Россия сейчас не принимает участия.

Помимо этого, Ле Пен высказалась за отмену антироссийских санкций, а также обсудила с российскими коллегами ситуацию на Украине и в Сирии.

— Она достаточно чётко понимает ситуацию на Украине, ситуацию в Сирии, понимает, что Сирии Россия много помогает, — заметила Журова.

Первый зампред комитета также добавила, что поинтересовалась мнением Ле Пен о проведении в Париже Олимпиады 2024 года.

— Она сказала, что поддерживает, но понимает, что могут придраться по поводу безопасности, были разные моменты и на ЧЕ-2016. Она считает, правительство работает недостаточно. Все эти ситуации, по её мнению, можно было предотвращать и сотрудничество с Россией не помешало бы, — заключила депутат.