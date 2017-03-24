Соратника Ляшко Лозового выгнали с заседания Верховной рады за ловлю покемонов
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко посоветовала депутату от "Радикальной партии" Андрею Лозовому продолжить ловить покемонов в кулуарах.
— Уважаемый коллега, вы покемонов ловите тут или что вы делаете? Покемонов ловите в кулуарах, а не в Верховной раде, пожалуйста, не тут, — заявила Геращенко.
Стоит отметить, что Лозовой выдал себя сам, хаотично направляя камеру своего мобильного телефона то на Ирину Геращенко, то на других депутатов.