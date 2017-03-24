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Опубликовано 24 марта 2017, 14:03

Соратника Ляшко Лозового выгнали с заседания Верховной рады за ловлю покемонов

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко посоветовала депутату от "Радикальной партии" Андрею Лозовому продолжить ловить покемонов в кулуарах.

— Уважаемый коллега, вы покемонов ловите тут или что вы делаете? Покемонов ловите в кулуарах, а не в Верховной раде, пожалуйста, не тут, — заявила Геращенко.

Стоит отметить, что Лозовой выдал себя сам, хаотично направляя камеру своего мобильного телефона то на Ирину Геращенко, то на других депутатов.

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Сергей Асташов
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