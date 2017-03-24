ГД приняла законопроект, запрещающий гостиницам самим присваивать себе звёзды

Стоимость классификации составит от 5 до 150 тысяч рублей в зависимости от статуса места размещения туристов. Пересдавать экзамен на звёздность гостиницы будут раз в три года.

Сегодня депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о единой системе классификации гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры.

В соответствии с законопроектом требования к гостиницам станут едиными по всей стране. По предварительной информации, все места размещения туристов пройдут экзамен на присвоение звёзд до 2020 года.