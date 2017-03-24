ГД приняла законопроект, запрещающий гостиницам самим присваивать себе звёзды
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Стоимость классификации составит от 5 до 150 тысяч рублей в зависимости от статуса места размещения туристов. Пересдавать экзамен на звёздность гостиницы будут раз в три года.
Сегодня депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о единой системе классификации гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры.
В соответствии с законопроектом требования к гостиницам станут едиными по всей стране. По предварительной информации, все места размещения туристов пройдут экзамен на присвоение звёзд до 2020 года.
Для того чтобы получить определённое количество звёзд, гостиницам придётся подтверждать своё соответствие строго оговорённым в законопроекте требованиям. Нарушителей будут штрафовать.