Юная шведка заявила, что Австралии не существует — её выдумала Британия

17-летняя жительница Стокгольма Шелли Флорид уверяет, что на самом деле такого континента, как Австралия, не существует, его выдумала Великобритания. Как сообщает "Утро.ру", теория юной шведки уже взбудоражила социальные сети, а особенно комментаторов из Австралии.

По мнению Шелли, Британия придумала Австралию, чтобы отправить туда заключённых, которых впоследствии сбросили в воду с кораблей. Она отмечает, что Соединённое Королевство таким образом уже уничтожило свыше 160 тысяч зэков.

— Это прикрытие для одного из самых грандиозных массовых убийств в истории, сделанных одной из самых выдающихся империй, — пишет девочка-подросток.