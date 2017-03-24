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Регион
Опубликовано 24 марта 2017, 18:37

Юная шведка заявила, что Австралии не существует — её выдумала Британия

Фото: flickr.com/Oscar von Bonsdorff

Фото: flickr.com/Oscar von Bonsdorff

17-летняя жительница Стокгольма Шелли Флорид уверяет, что на самом деле такого континента, как Австралия, не существует, его выдумала Великобритания. Как сообщает "Утро.ру", теория юной шведки уже взбудоражила социальные сети, а особенно комментаторов из Австралии.

По мнению Шелли, Британия придумала Австралию, чтобы отправить туда заключённых, которых впоследствии сбросили в воду с кораблей. Она отмечает, что Соединённое Королевство таким образом уже уничтожило свыше 160 тысяч зэков.

— Это прикрытие для одного из самых грандиозных массовых убийств в истории, сделанных одной из самых выдающихся империй, — пишет девочка-подросток.

Юная шведка добавляет, что в мистификации также участвуют пилоты, которые вместо того, чтобы летать в Австралию, отправляются в Южную Америку. Девушка призвала всех встать на сторону "правды" и раскрыть мировой обман.

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Янковская Ольга
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