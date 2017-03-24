Юная шведка заявила, что Австралии не существует — её выдумала Британия
17-летняя жительница Стокгольма Шелли Флорид уверяет, что на самом деле такого континента, как Австралия, не существует, его выдумала Великобритания. Как сообщает "Утро.ру", теория юной шведки уже взбудоражила социальные сети, а особенно комментаторов из Австралии.
По мнению Шелли, Британия придумала Австралию, чтобы отправить туда заключённых, которых впоследствии сбросили в воду с кораблей. Она отмечает, что Соединённое Королевство таким образом уже уничтожило свыше 160 тысяч зэков.
— Это прикрытие для одного из самых грандиозных массовых убийств в истории, сделанных одной из самых выдающихся империй, — пишет девочка-подросток.
Юная шведка добавляет, что в мистификации также участвуют пилоты, которые вместо того, чтобы летать в Австралию, отправляются в Южную Америку. Девушка призвала всех встать на сторону "правды" и раскрыть мировой обман.