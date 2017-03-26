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Регион
Опубликовано 26 марта 2017, 09:32

"Наша игра не для дебилов". Обидчивый разработчик унизил покупателя

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Обидчивый разработчик ответил недовольному покупателю своей игры, назвав его дебилом. На сайте приложений Google Play появился отзыв на игру "Империя", в котором клиент жалуется на продукт и называет его недружелюбным для новых игроков. Через некоторое время на критику ответил разработчик и указал, что игра рассчитана для людей с уровнем интеллекта от среднего и выше и уточнил, что создал игру "не для дебилов". Стоит отметить, что у игры более 100 000 скачиваний, она является хитом среди стратегий.

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Пользователь назвал мобильную игру недружелюбной для новых игроков. Разработчик в ответ обозвал его дебилом

Фото: © East News

Недавно похожая история произошла на известном сайте AliExpress. Девушка оставила негативный отзыв о костюме, который ей не подошёл по размеру и не соответствовал образцу на сайте. Продавец ответил, что покупательница слишком толстая, и порекомендовал, покупая одежду, внимательно проверять размер.

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Никита Храмцов
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