"Наша игра не для дебилов". Обидчивый разработчик унизил покупателя

Обидчивый разработчик ответил недовольному покупателю своей игры, назвав его дебилом. На сайте приложений Google Play появился отзыв на игру "Империя", в котором клиент жалуется на продукт и называет его недружелюбным для новых игроков. Через некоторое время на критику ответил разработчик и указал, что игра рассчитана для людей с уровнем интеллекта от среднего и выше и уточнил, что создал игру "не для дебилов". Стоит отметить, что у игры более 100 000 скачиваний, она является хитом среди стратегий.