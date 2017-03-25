Почему мы не хотим платить за DLC

Уже много лет кряду разработчики видеоигр выпускают так называемые DLC — Downloadable content, что переводится как "загружаемый контент". При этом вырезая огромные куски из оригинальной игры. Таким образом кастрируя продукт.

Но так было не всегда. До появления модной аббревиатуры DLC дополнения назывались Expansion pack или Add-on. И они не просто добавляли в игру новый квест или красивый образ главного героя. Это была возможность глубже окунуться в мир игры и узнать, что же было дальше.

Первым дополнением, в которое я поиграл, стало StarCraft: Brood War. Как вы знаете, достать лицензионную копию игры в то время было практически невозможно, а счастливчик, которому удалось найти заветную коробку, должен был отвалить за неё приличную сумму денег. Поэтому мне досталась пиратская копия под простым названием "Старкрафт аддон". В котором было три полноценных главы, как в оригинале.

Многие могут подумать, что разработчики просто распилили игру пополам. Но вернёмся в 1998 год, когда вышел оригинальный StarCraft, который был огромной игрой — 30 миссий, и каждая из них пробирала тебя до костей. А в дополнение вошло 26 заданий, которые продолжали историю. Многие до сих пор возвращаются к оригиналу, потому что это действительно шедевр.

Однако таких примеров мало. Из последнего можно вспомнить только "Ведьмака" с его дополнениями "Каменные сердца" и "Кровь и вино". Но у них есть определённые проблемы. Поскольку приключения Геральта заканчиваются в третьей части, без намёка на продолжение, я воспринимаю его как цельное произведение. Точка поставлена, не многоточие. Всё, финита ля комедия. Мне незачем возвращаться в этот мир.

Но я отдал за них деньги просто потому, что мне хотелось поддержать разработчика за проделанную работу. Может быть, когда-нибудь поиграю. На самом деле нет, они осядут в моей библиотеке Steam мёртвым грузом, как и многие другие игры, купленные на распродаже. Дело в том, что подобные дополнения позволяют сохранить команду на плаву, а не уволить всех сразу после релиза игры. Сейчас студия трудится над новым проектом Cyberpunk 2077, чему я искренне рад.

К сожалению, сейчас мы столкнулись с огромной проблемой — микротранзакции. Когда ты покупаешь игру, но чтобы открыть новое оружие или героя, ты либо должен проводить в игре по двадцать четыре часа в сутки, либо будь добр выложить кровные на меч. Одним из ярких примеров является For Honour, где стоимость всего контента превышает 700 долларов, в переводе на наши деньги — 42 тысячи рублей. Такие дополнения были и раньше, например, наборы оружия для Call of Duty, но напрягали они гораздо меньше.

Единственным способом борьбы с этой проказой можете быть только вы. Не покупайте DLC. Если поток наших денег закончится, им просто не на что будет выпускать очередной шлак и пилить бабло. Но это не точно.