Автор "Ведьмака" не зарабатывает на продаже игр

Писатель Анджей Сапковский не получает процент с продажи игр по мотивам его книг.

В интервью Eurogamer польский писатель Анджей Сапковский заявил, что не зарабатывает на продажах игр серии "Ведьмак". Винит в этом автор популярной серии только себя.

Автор "Ведьмака" не получает процент с продаж игр Фото: © East News

По словам Сапковского, студия CD Projekt предлагала ему процент с прибыли за использование бренда, но тот отказался.