Автор "Ведьмака" не зарабатывает на продаже игр
Фото: © East News
Писатель Анджей Сапковский не получает процент с продажи игр по мотивам его книг.
В интервью Eurogamer польский писатель Анджей Сапковский заявил, что не зарабатывает на продажах игр серии "Ведьмак". Винит в этом автор популярной серии только себя.
Автор "Ведьмака" не получает процент с продаж игр
Фото: © East News
По словам Сапковского, студия CD Projekt предлагала ему процент с прибыли за использование бренда, но тот отказался.
Автор книг не верил в успех разработчиков, а поэтому предложил заплатить ему деньги наперёд. Точную сумму Сапковский не назвал, но, согласись он на процент с продаж, мог бы заработать больше.