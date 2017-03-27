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Регион
Опубликовано 27 марта 2017, 08:17

Автор "Ведьмака" не зарабатывает на продаже игр

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Писатель Анджей Сапковский не получает процент с продажи игр по мотивам его книг.

В интервью Eurogamer польский писатель Анджей Сапковский заявил, что не зарабатывает на продажах игр серии "Ведьмак". Винит в этом автор популярной серии только себя.

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Автор "Ведьмака" не получает процент с продаж игр

Фото: © East News

По словам Сапковского, студия CD Projekt предлагала ему процент с прибыли за использование бренда, но тот отказался.

Автор книг не верил в успех разработчиков, а поэтому предложил заплатить ему деньги наперёд. Точную сумму Сапковский не назвал, но, согласись он на процент с продаж, мог бы заработать больше.

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Сергей Сурепин
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