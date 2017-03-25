Nintendo недовольна успехами Super Mario Run

В интервью Nikkei президент компании Nintendo Татсуми Кимисима рассказал , что компания разочарована в прибыли, полученной от первой мобильной игры от Nintendo — Super Mario Run. Показатели "Марио" для смартфонов оказались хуже, чем ожидалось.

На iOS игра вышла ещё в декабре. На данный момент Super Mario Run скачали более миллионов раз, но за полную версию заплатили всего лишь около 5%. Напомним, что первые уровни игры доступны бесплатно, а за остальные нужно заплатить 749 рублей.

Super Mario Run теперь доступна и в Google Play с такой же схемой монетизации. Это увеличит прибыль игры, но до изначальных ожиданий Nintendo ей, вероятно, уже не добраться.