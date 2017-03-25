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Опубликовано 25 марта 2017, 08:59

Авторы Rocket League высказались против интернет-тотализаторов

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Разработчики гоночной аркады Rocket League недовольны, что игроки начали ставить реальные деньги на виртуальные матчи.

Игровой процесс Rocket League целиком состоит из соревнования: две команды управляют машинками, с помощью которых необходимо бить по гигантскому мячу, пытаясь попасть во вражеские ворота. Неудивительно, что в итоге игра обрела популярность среди азартных геймеров.

Австралийский сайт-тотализатор Unikrn начал принимать ставки на матчи в Rocket League. Хотя владельцы сервиса заявили, что они получили государственное одобрение на свою деятельность, создатели Rocket League сложившейся ситуацией недовольны. По их словам, "студия Psyonix никак не связана с Unikrn", а также они не поддерживают и не одобряют онлайн-ставки для их игры.

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Авторы Rocket League недовольны появлением тотализаторов по их игре

Фото: © wikipedia.org

Представители Unikrn ответили, что они действительно никак не связаны с разработчиками Rocket League. Тем не менее организация тотализатора для игры с их перспективы скорее поддержка киберспорта по этой дисциплине, а не вред для игроков.

Азартные игры, в том числе онлайн-тотализаторы для видеоигр, в Австралии являются легальной деятельностью.

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Станислав Погорский
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