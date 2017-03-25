Авторы Rocket League высказались против интернет-тотализаторов
Фото: © wikipedia.org
Разработчики гоночной аркады Rocket League недовольны, что игроки начали ставить реальные деньги на виртуальные матчи.
Игровой процесс Rocket League целиком состоит из соревнования: две команды управляют машинками, с помощью которых необходимо бить по гигантскому мячу, пытаясь попасть во вражеские ворота. Неудивительно, что в итоге игра обрела популярность среди азартных геймеров.
Австралийский сайт-тотализатор Unikrn начал принимать ставки на матчи в Rocket League. Хотя владельцы сервиса заявили, что они получили государственное одобрение на свою деятельность, создатели Rocket League сложившейся ситуацией недовольны. По их словам, "студия Psyonix никак не связана с Unikrn", а также они не поддерживают и не одобряют онлайн-ставки для их игры.
Авторы Rocket League недовольны появлением тотализаторов по их игре
Фото: © wikipedia.org
Представители Unikrn ответили, что они действительно никак не связаны с разработчиками Rocket League. Тем не менее организация тотализатора для игры с их перспективы скорее поддержка киберспорта по этой дисциплине, а не вред для игроков.
Азартные игры, в том числе онлайн-тотализаторы для видеоигр, в Австралии являются легальной деятельностью.