Авторы Rocket League высказались против интернет-тотализаторов

Игровой процесс Rocket League целиком состоит из соревнования: две команды управляют машинками, с помощью которых необходимо бить по гигантскому мячу, пытаясь попасть во вражеские ворота. Неудивительно, что в итоге игра обрела популярность среди азартных геймеров.

Австралийский сайт-тотализатор Unikrn начал принимать ставки на матчи в Rocket League. Хотя владельцы сервиса заявили, что они получили государственное одобрение на свою деятельность, создатели Rocket League сложившейся ситуацией недовольны. По их словам, "студия Psyonix никак не связана с Unikrn", а также они не поддерживают и не одобряют онлайн-ставки для их игры.