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Опубликовано 25 марта 2017, 10:12

Все эпизоды Minecraft: Story Mode выйдут на Nintendo Switch

Обложка видео &copy;&nbsp;youtube.com/TheBrainDit

Обложка видео © youtube.com/TheBrainDit

Игровой сериал от студии Telltale по мотивам Minecraft появится на новой консоли Nintendo.

Студия Telltale Games анонсировала планы выпустить игровой сериал Minecraft: Story Mode на консоль-гибрид Nintendo Switch. Уже 27 июня владельцы этой платформы смогут разом приобрести 5 эпизодов основного сезона и 3 дополнительные серии.

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Minecraft: Story Mode появится на Nintendo Switch

Обложка видео © youtube.com/TheBrainDit

Minecraft: Story Mode станет одним из множества проектов Telltale, которые появятся на Switch. Студия планирует полноценно поддерживать консоль Nintendo: известно, что будущая игра по "Стражам Галактики" также выйдет на платформе-гибриде.

Minecraft: Story Mode — это сюжетное приключение во вселенной сверхпопулярной игры Minecraft. Все эпизоды сериала уже доступны на PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii U, iOS и Android.

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Станислав Погорский
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