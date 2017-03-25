Все эпизоды Minecraft: Story Mode выйдут на Nintendo Switch
Обложка видео © youtube.com/TheBrainDit
Игровой сериал от студии Telltale по мотивам Minecraft появится на новой консоли Nintendo.
Студия Telltale Games анонсировала планы выпустить игровой сериал Minecraft: Story Mode на консоль-гибрид Nintendo Switch. Уже 27 июня владельцы этой платформы смогут разом приобрести 5 эпизодов основного сезона и 3 дополнительные серии.
Minecraft: Story Mode появится на Nintendo Switch
Обложка видео © youtube.com/TheBrainDit
Minecraft: Story Mode станет одним из множества проектов Telltale, которые появятся на Switch. Студия планирует полноценно поддерживать консоль Nintendo: известно, что будущая игра по "Стражам Галактики" также выйдет на платформе-гибриде.
Minecraft: Story Mode — это сюжетное приключение во вселенной сверхпопулярной игры Minecraft. Все эпизоды сериала уже доступны на PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii U, iOS и Android.