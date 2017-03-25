Сеть GameStop закроет 150 магазинов из-за популярности цифровых версий игр

The Wall Street Journal сообщает, что одна из крупнейших розничных сетей Америки собирается закрыть минимум 150 магазинов в этом году. Это вынужденный шаг из-за значительно снизившихся продаж: американские геймеры активно переходят на цифровую дистрибуцию.

GameStop быстро теряет свои позиции на рынке. Владельцы сети сейчас возлагают надежды на недавно вышедшую консоль Nintendo Switch. По их мнению, новая платформа имеет потенциал стать таким же хитом, как и Wii когда-то. Конечно, новая консоль Nintendo также имеет свой онлайн-магазин игр, но при её успехе GameStop получит немалую прибыль даже с продажи самой Switch и аксессуаров для неё.