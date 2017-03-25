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Опубликовано 25 марта 2017, 11:01

Сеть GameStop закроет 150 магазинов из-за популярности цифровых версий игр

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Из-за роста популярности цифровых версий видеоигр одна из крупнейших американских сетей — GameStop закроет более 150 магазинов.

The Wall Street Journal сообщает, что одна из крупнейших розничных сетей Америки собирается закрыть минимум 150 магазинов в этом году. Это вынужденный шаг из-за значительно снизившихся продаж: американские геймеры активно переходят на цифровую дистрибуцию.

GameStop быстро теряет свои позиции на рынке. Владельцы сети сейчас возлагают надежды на недавно вышедшую консоль Nintendo Switch. По их мнению, новая платформа имеет потенциал стать таким же хитом, как и Wii когда-то. Конечно, новая консоль Nintendo также имеет свой онлайн-магазин игр, но при её успехе GameStop получит немалую прибыль даже с продажи самой Switch и аксессуаров для неё.

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GameStop закроет более 150 магазинов видеоигр

Фото: © wikipedia.org

Тем не менее сейчас GameStop собирается расширять бизнес, не связанный с продажей видеоигр. На данный момент у сети есть 86 магазинов, специализирующихся на торговле коллекционными предметами. В 2017 году запланировано открытие ещё 35 точек.

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Станислав Погорский
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