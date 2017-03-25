Боевики убили 50 деревенских жителей в Центральноафриканской Республике

Местные жители, которым посчастливилось уцелеть, отмечали, что нападавшие вели стрельбу по всем подряд.

Группа вооружённых боевиков совершила нападение на три деревни в Центральноафриканской Республике. В результате атаки были убиты 50 человек, ещё десятки получили ранения, передаёт AFP.

Инцидент произошёл в центральном регионе Бамбари. Агентство приводит слова местного жителя Исаака Арата-Наба, который сообщил, что неизвестные с оружием совершили нападение на деревни Агуду Манга, Яссенеме и Нгуянза.