В Верховный суд США от РФ подана аргументация в поддержку отмены приговора Буту

Как поясняет защита россиянина, речь идёт о дружеской аргументации, поднимающей вопросы международного права.

В Верховный суд США от российской стороны направлена аргументация в поддержку прошения об отмене приговора, который ранее был вынесен по его делу. Об этом сообщил адвокат Бута Алексей Тарасов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США может рассмотреть дело Бута 31 марта. При этом отмечалось, что в конце марта или в апреле судьи проведут процедуру голосования о том, принимать ли к рассмотрению дело россиянина. Американская прокуратура против пересмотра дела Бута возражать не стала.

— Была отправлена дружеская аргументация в поддержку Виктора Бута от Российской Федерации. Она поднимает вопросы международного права, — заявил Тарасов журналистам.

Адвокат подчеркнул, что документы были направлены в суд в форме, которую в США называют "аргументация друга суда" (amicus curiae brief). При этом, подчеркнул адвокат, Россия подаёт такую аргументацию в Верховный суд впервые.