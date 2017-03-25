Зюганов заявил, что нашёл причину ненависти Запада к России

По мнению лидера Коммунистической партии РФ, истоки такого отношения лежат в расколе христианства.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что Запад проявляет к России многовековую ненависть, а её причиной считает раскол христианства на Западную и Восточную церкви. Такое мнение политик выразил в докладе на XIII совместном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Зюганов подчеркнул, что это произносится впервые.

— Вслушайтесь: в Европе ненависть к России существовала веками, её идейные истоки нужно искать в расколе христианства на Католическую и Православную церковь, — сказал лидер коммунистов.

Он отметил, что православных на Западе считали язычниками. Совершались нападения на Византию. В 16-м веке на русские земли претендовала католическая Польша, польские и другие европейские авторы писали о "варварской дикой России, ждущей повода для вторжения в Европу". Затем "исключительно чёрными краскам рисовали на Западе Ивана Грозного".