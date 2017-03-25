Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2017, 11:35

Зюганов заявил, что нашёл причину ненависти Запада к России

Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

По мнению лидера Коммунистической партии РФ, истоки такого отношения лежат в расколе христианства.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что Запад проявляет к России многовековую ненависть, а её причиной считает раскол христианства на Западную и Восточную церкви. Такое мнение политик выразил в докладе на XIII совместном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Зюганов подчеркнул, что это произносится впервые.

— Вслушайтесь: в Европе ненависть к России существовала веками, её идейные истоки нужно искать в расколе христианства на Католическую и Православную церковь, — сказал лидер коммунистов.

Он отметил, что православных на Западе считали язычниками. Совершались нападения на Византию. В 16-м веке на русские земли претендовала католическая Польша, польские и другие европейские авторы писали о "варварской дикой России, ждущей повода для вторжения в Европу". Затем "исключительно чёрными краскам рисовали на Западе Ивана Грозного".

— Но искажённый образ царя Ивана прошёл через века, а открытие ему памятника в Орле, у меня на родине, в прошлом году сопровождалось дикими злобными выпадами со стороны либералов и всех прихвостней, которые ненавидят советскую власть, — заключил Зюганов.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • кпрф
  • Геннадий Зюганов
  • христианство
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar