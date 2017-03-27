Рисованная пропаганда. Как в СССР промывали мозги

Мультфильмы про НЭП

Первые двадцать лет становления СССР главным собеседником власти стал простой мужик. Через мультфильмы ему объясняли, почему необходимо отдавать стране половину урожая, вступать в кооперации.

Короткий мультфильм "Результат 12-го съезда партии кооперации" — яркий тому пример. Сюжет прост: два мужика завидуют соседу Пахомычу, у которого, мол, "всё есть". А у них то "лошадь пала", то "плуг изломается". "А почему бы нам не объединиться, тут и дело на лад пойдёт!" — восклицают мужики.

В 1924-м выходит абсолютно сюрреалистический мультфильм "Межпланетная революция". Напуганные наступлением пролетариата по всей стране буржуины бегут с земного шара в космос, но и там, уже на Марсе, их настигают простые советские труженики. Посыл ясен — от нас не скроетесь, всё припомним и вас достанем!

1930-е: страна идёт к успеху

Мультфильм "Победный маршрут" превращает несущийся на всей скорости вперёд названный в честь вождя поезд в метафору советского строя, а Иосиф Виссарионович, конечно же, верный машинист нерушимого локомотива.

В кинотеатрах в конце десятилетия популярны "Боевые страницы" о великом подвиге Красной армии. "Великая социалистическая держава" готовится к Великой Отечественной, и фраза "Мы готовы ответить ударом на провокации поджигателей войны!" оказывается пророчеством.

Мультфильмы на войне

В сороковые годы почти все пропагандистские мультипликационные работы были посвящены Второй мировой. В Голливуде диснеевский Дональд Дак вскидывает руку в фашистском приветствии артиллерийскому снаряду, советские мультфильмы пускают в ответ самолёты, гонящиеся за стервятником со свастикой на крыле. Популярны короткие агитплакаты с лозунгом "Наше дело правое, победа будет за нами!". К 1942 году посыл меняется на прямую сатиру внешнеполитической обстановки и персоны Адольфа Гитлера. Эталоном можно считать памфлет "Кино цирк".

Гитлер кидает со стола кости для собак Муссолини, Хорти и Антонеску, которые рвут друг другу глотку за подачку, затем Наполеон предлагает фюреру сразу прилечь рядом с ним и умереть, а сам Адольф жонглирует факелами над странами — пороховыми бочками. Опасный идеологический аттракцион!

Конец сороковых и пятидесятые проходят под эгидой восстановления страны и воспитания молодёжи. Мультфильм "Тебе, Москва" прославляет историю столицы, так и не павшей под вражеской пятой. Правда, советские штампы никуда не деваются — Святая Русь времён Владимира зовётся здесь Русским национальным государством, а польские шляхтичи — "паршивыми интервентами".

Кругом опять враги

На фоне Карибского кризиса и противостояния с США пропагандистская анимация переживает огромный подъём, при этом окончательно забывая про существование собственного Отечества. Почти вся идеологическая машина направляется в сторону соперника, бичуя пороки западного общества.

Мультфильм "Акционеры" бичует принципы "народного капитализма", напрямую говоря, что простой человек на Западе — всегда эксплуатируемый, безвольный, обманутый. Рабочий, ставший акционером, предан своим предприятием и становится несчастным инвалидом.

Мультфильм "Миллионер" рассказывает о порочности сознания западных масс, готовых пресмыкаться перед каждым, у кого набит кошелёк: богатая хозяйка оставляет в наследство своему бульдогу огромную сумму, и он благодаря финансовой протекции в итоге становится столпом общества и сенатором. "Мистер Твистер", снятый по мотивам поэмы Маршака, оказывается лучшей агиткой против западного расизма, где богатей из США не хочет заселяться в номер рядом с чернокожим. Фразы "Владелец заводов, больниц, пароходов" и "А у вас там негров бьют!" уходят в народ.

Смакование собственного величия

В эпоху застоя начинают снимать мультфильмы о великом советском прошлом. Мультипликаторы один за другим вспоминают Гражданскую войну, борьбу за новую экономику, индустриализацию, победу в Великой Отечественной. Они гордо заявляют, что, несмотря на прогнозы западных скептиков, у страны всё получилось. А пятилетка — вовсе не утопия, а работающая система.

В начале семидесятых выходят "Песни огненных лет" о великом подвиге Красной армии во времена Гражданской войны, "Скрипка пионера" и "Приключения красных галстуков", восславляющие героизм детей на Великой Отечественной, "Плюс электрификации", рассказывающий о приходе в деревни электричества.

Кажется, что в последней четверти столетия советскому государству больше нечем гордиться. Апофеозом этого возвращения к прошлому становится "Время вперёд" конца 1977 года — мультфильм-фантазия по произведениям Маяковского, в котором главный поэт революции вновь является иконой прошлых побед. Нарисованный в стиле агитплакатов двадцатых годов, фильм практически прямо говорит зрителю, что сохранить гордость за нашу историю — вот главное, что мы должны сделать в следующем десятилетии. Правда, достичь этого советскому народу не удастся.

Смерть агитанимации и Страны Советов

В 1980-х пропагандистские мультфильмы практически не выходят, а если и появляются, то разве что на редких страницах сатирического киножурнала "Фитиль". Сюжеты либо полностью повторяют работы прошлых лет, либо в новые выпуски просто вставляются старые мультфильмы. Единственными свежими анимационным лентами становятся картины, бичующие пьянство. "Жили-пили" доходчиво объясняет народу, что сухой закон принесёт пользу советскому государству и только "трезвая внутренняя перестройка" способна дать экономике новую жизнь.

Но затем началась перестройка, у страны появляются совсем другие задачи и более прогрессивные способы донесения идеологически верной информации. Все смотрят политические ток-шоу, и пропагандистская анимация просто перестаёт быть нужной.