Детский омбудсмен предлагает дать родителям право на отказ от проб Манту
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По мнению Анны Кузнецовой, у каждого есть воля делать это, "исходя из собственных познаний и убеждений".
Уполномоченный по делам Президента РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила Минздраву оставить за родителями право на решение о пробах Манту.
В эфире телеканала "Россия 24" она подчеркнула, что "каждый волен делать, исходя из собственных познаний, убеждений", акцентировав тем самым законное право родителей на самостоятельный выбор.
Омбудсмен сообщила, что в начале её деятельности ей поступала часть обращений по вопросу реакции Манту. По словам Кузнецовой, это было связано с тем, что родители зачастую не хотят делать пробы, "но их не берут в садики, не пускают в школы".
— Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор, — сказала Кузнецова, пояснив, что "можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы".
Результаты, отметила она, всё равно будут признаны. В качестве альтернативы Кузнецова привела Т-spot, который позволяет диагностировать скрытую и активную фазу туберкулеза с помощью подсчёта Т-клеток, активируемых бактерией туберкулёза.