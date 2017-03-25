Детский омбудсмен предлагает дать родителям право на отказ от проб Манту

По мнению Анны Кузнецовой, у каждого есть воля делать это, "исходя из собственных познаний и убеждений".

Уполномоченный по делам Президента РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила Минздраву оставить за родителями право на решение о пробах Манту.

В эфире телеканала "Россия 24" она подчеркнула, что "каждый волен делать, исходя из собственных познаний, убеждений", акцентировав тем самым законное право родителей на самостоятельный выбор.

Омбудсмен сообщила, что в начале её деятельности ей поступала часть обращений по вопросу реакции Манту. По словам Кузнецовой, это было связано с тем, что родители зачастую не хотят делать пробы, "но их не берут в садики, не пускают в школы".

— Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор, — сказала Кузнецова, пояснив, что "можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы".