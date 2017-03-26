Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2017, 21:12

Редкие кадры: на eBay пытаются продать Штирлица под видом архивных фото

Кадр фильма © "Семнадцать мгновений весны" / "КиноПоиск"

Кадр фильма © "Семнадцать мгновений весны" / "КиноПоиск"

Снимки из фильма "17 мгновений весны" выставили на интернет-аукцион под видом фотографий настоящих генералов времён Второй мировой.

Неизвестные выставили на продажу кадры из популярного советского фильма. На фотографиях актёры Вячеслав Тихонов и Леонид Куравлёв в образах Штирлица и Курта Айсмана, что указывается в описании обоих лотов (первый и второй), однако продавец называет снимки качественной репродукцией редких фотографий времён Второй мировой. Каждое фото стоит около $3, а сами лоты явно нарушают авторские права и могут считаться мошенничеством.

image

Фото советских актёров продают в Интернете под видом военных СС

Кадр фильма © "Семнадцать мгновений весны" / "КиноПоиск"

BannerImage
Арсений Мирный
  • Новости
  • СССР
  • Вторая Мировая Война
  • Великая Отечественная война
  • ebay
  • Криминал
  • Кино и сериалы
  • Наука и технологии
  • Происшествия
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar