Редкие кадры: на eBay пытаются продать Штирлица под видом архивных фото

Неизвестные выставили на продажу кадры из популярного советского фильма. На фотографиях актёры Вячеслав Тихонов и Леонид Куравлёв в образах Штирлица и Курта Айсмана, что указывается в описании обоих лотов (первый и второй), однако продавец называет снимки качественной репродукцией редких фотографий времён Второй мировой. Каждое фото стоит около $3, а сами лоты явно нарушают авторские права и могут считаться мошенничеством.