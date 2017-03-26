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Регион
Опубликовано 26 марта 2017, 02:18

США призвали Минск освободить задержанных участников акции протеста

Фото: &copy; РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

По мнению официальных лиц, задержания мирных демонстрантов идут вразрез с демократическими ценностями.

Соединённые Штаты обратились к белорусским властям с призывом освободить задержанных участников акции протеста, которая прошла 25 марта в Минске. Заявление опубликовано на сайте посольства США в Белоруссии.

— Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Белоруссии проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями, — говорится в сообщении.

США пообещали, что будут внимательно следить за ситуацией и призвали власти страны незамедлительно освободить задержанных, а также "обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами".

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Кирилл Бондарь
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