США призвали Минск освободить задержанных участников акции протеста

По мнению официальных лиц, задержания мирных демонстрантов идут вразрез с демократическими ценностями.

Соединённые Штаты обратились к белорусским властям с призывом освободить задержанных участников акции протеста, которая прошла 25 марта в Минске. Заявление опубликовано на сайте посольства США в Белоруссии.

— Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Белоруссии проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями, — говорится в сообщении.