США призвали Минск освободить задержанных участников акции протеста
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По мнению официальных лиц, задержания мирных демонстрантов идут вразрез с демократическими ценностями.
Соединённые Штаты обратились к белорусским властям с призывом освободить задержанных участников акции протеста, которая прошла 25 марта в Минске. Заявление опубликовано на сайте посольства США в Белоруссии.
— Соединённые Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Белоруссии проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями, — говорится в сообщении.
США пообещали, что будут внимательно следить за ситуацией и призвали власти страны незамедлительно освободить задержанных, а также "обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами".