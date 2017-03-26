Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2017, 10:48

Педиатр объяснил, почему за родителями не стоит оставлять решение о пробах Манту

Фото:&copy; РИА Новости/ Александр Кондратюк

Фото:© РИА Новости/ Александр Кондратюк

Манту — это наиболее простой и безопасный метод диагностики туберкулёза, отказываться от него было бы не совсем правильно, заявил Лайфу врач-педиатр, президент Международного центра медицинских технологий и информатизации Илья Ильинцев.

— Я против отказа от пробы Манту. Манту не является прививкой, это локальное воздействие на организм, никаких негативных последствий нет. Большая проблема, что родителям не объясняют, что Манту — это не прививка. Родители не всегда информированы и не всегда могут принять правильное решение, — пояснил Илья Ильинцев.

Он также отметил, что существуют и другие методы туберкулёзной диагностики, но они дороже.

Напомним, накануне уполномоченный по делам Президента РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила Минздраву оставить за родителями право на решение о пробах Манту.

BannerImage
Светлана Савенкова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • туберкулез
  • Анна Кузнецова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar