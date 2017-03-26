Что такое Т-спот, который омбудсмен предложила вместо пробы Манту?

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила дать родителям право на отказ от проб Манту. В качестве альтернативы Кузнецова назвала Т-спот.

Методика Т-спот (T-SPOT.TB) была зарегистрирована в России в 2012 году. У пациента для анализа берётся кровь. В лаборатории смотрят, как Т-лимфоциты реагируют на пептидные антигены, которые присутствуют в M.tuberculosis. Как говорится на сайте Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, "этот тест как минимум в шесть раз точнее, чем кожный тест (то есть проба Манту. — Прим. Лайфа), прогнозирует развитие активного туберкулёза".

Принцип действия пробы Манту другой: под кожу вводят туберкулин, который представляет собой составной элемент возбудителя туберкулёза, и смотрят на реакцию организма (если человек болеет туберкулёзом, реакция будет бурной, пятно на коже — большим). При этом, как рассказал Лайфу заведующий отделением терапии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Александр Пальман, у аллергиков проба Манту довольно часто даёт ложноположительные результаты.

Впрочем, у врачей на этот счёт разные мнения, есть и сторонники пробы Манту. Например, профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии в МГМУ им. И.М. Сеченова Маргарита Шилова рассказала Лайфу, что проба Манту выявляет туберкулёз даже на раннем этапе развития инфекции в 93–97% случаев, и это стоит считать довольно хорошим результатом.

В 2006 году американские учёные провели исследование, сравнив эффективность метода Т-спот и туберкулинового кожного теста (к которому относится и проба Манту). Как сказано в работе, исследование проводилось на пациентах, у которых уже был гарантированно подтверждён туберкулёз ранее (при этом часть из них были также ВИЧ-положительными). В рамках эксперимента Т-спот выявил туберкулёз у 100% взрослых и 77% детей. Кожный тест — у 89% взрослых и 35% детей.

— Проба Манту используется уже около 100 лет, и если появляются новые, более эффективные виды тестов, то почему бы их не использовать, — сказал Александр Пальман. — С другой стороны, прежде чем принимать решение о переходе на что-то другое, нужно накопить достаточно опыта на этот счёт. Не стоит становиться жертвой доказательной медицины. Ведь нередко бывает так, что учёные сначала доказывают что-то одно, а через несколько лет или десятилетий — противоположное. Поскольку на туберкулёз проводится массовый скрининг, играет роль и вопрос денег — какой тест дешевле.

Пока, как говорится на сайте Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, Т-спот используется как вспомогательный вариант в случаях, когда у детей есть ложноположительный результат на пробу Манту. Также именно Т-спот делают людям с ВИЧ-инфекцией — многие из них из-за снижения иммунитета заболевают туберкулёзом. При этом результаты пробы Манту сильно варьируются в зависимости от иммунного статуса пациента с ВИЧ-инфекцией.

Ещё одна — причём гораздо более известная — альтернатива пробе Манту — диаскин-тест (по принципу действия похож на пробу Манту, только под кожу вводится другой белок).

— В нашем учреждении мы практически перешли на диаскин-тест, потому что он даёт более достоверные результаты, чем проба Манту, — сказал Александр Пальман.

А вот Маргарита Шилова, наоборот, утверждает, что диаскин-тест менее эффективен, потому что на раннем этапе развития инфекции выявляет всего 50% больных.

Александр Пальман отметил, что главное — не отказываться в принципе от проверок на туберкулёз. Это раньше он считался социальным заболеванием: им болели люди, которые жили в плохих условиях, у которых не хватало денег на здоровую еду.

— Сейчас мы нередко выявляем туберкулёз у тех, кто не относится к социально незащищённым слоям, — сказал эксперт.