Главврачам больниц и медцентров пропишут возрастной ценз

Минтруд подготовил проект отзыва правительства на законопроект, который запрещает людям старше 65 лет занимать должность главврача (копия документа есть у Лайфа). 17 марта проект отзыва был направлен на согласование в заинтересованные ведомства и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Законопроект о возрастном цензе в январе внесли в Госдуму депутаты Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Дмитрий Морозов, Александр Сидякин. В документе есть оговорка. Главврач может остаться на своей должности до 70 лет, если позволит учредитель (то есть федеральный или региональный Минздрав) и если будет "представление общего собрания работников медорганизации". А если этого не произошло, то главврача могут по его согласию перевести на другую должность, "соответствующую его квалификации".

Похожее правило законопроект устанавливает и для замов главврача. В 65 лет у них должен закончиться контракт, но далее с ними может заключаться срочный договор — он будет действовать до окончания полномочий руководителя. Депутат Дмитрий Морозов ранее пояснял, что такие ограничения — мировая практика, а задача законопроекта — сохранить гармонию в медицинских коллективах.

В проекте отзыва правительства, который был подписан замминистра труда Любовью Ельцовой, сказано, что аналогичные ограничения уже установлены в России для ректоров и проректоров вузов, а также для руководства научных организаций.

В сфере медицины, как говорится в проекте отзыва, это сделать тоже целесообразно: требования к системе менеджмента медицинских организаций растут, потому что нужно повышать "технологичность всех процессов", использовать "передовые формы и методы информатизации и организации" и так далее.

Если законопроект будет принят, он коснётся руководителей многих ведущих медцентров. Это в том числе 77-летний Лео Бокерия, возглавляющий Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 70-летний Могели Хубутия, возглавляющий НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 72-летний Валерий Кубышкин, возглавляющий Институт хирургии им. А.В. Вишневского.

По словам директора Института экономики здравоохранения Ларисы Попович, среди 70-летних есть "люди с совершенно нормальной головой, которые принесут много пользы".

— Эта дискриминация по возрасту мне кажется несправедливой, — сказала эксперт. — Тем более если есть опыт, знания, умения, организационный талант. С другой стороны, бывает, что человек очень долго на своей должности сидит и не даёт расти другим специалистам.

По её мнению, вопрос о том, кто займёт должность руководителя, должен решаться каждый раз теми людьми, которые работают в учреждении.

— Если они считают, что руководителю пора на покой, то, вполне возможно, найдут ему замену, а ему самому предоставят другую должность, — сказала она. — Но административными мерами, я думаю, не очень справедливо будет всё менять.