Володин сравнил европейских политиков со страусами
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Он подчеркнул, что ЕС в первую очередь принимает на себя удар от последствий сирийского кризиса.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал политиков из Евросоюза прекратить прятать голову в укромное место, когда речь заходит о сирийском кризисе. Об этом он сказал в ходе встречи со спикером ПАСЕ Педро Аграмунтом.
В частности, Володин подчеркнул, что хоть США и играют значительную роль в решении сирийского кризиса, роль Европы в этом вопросе нельзя принижать, ведь она, по словам председателя Госдумы РФ, в первую очередь принимает на себя удар.
— Те политики, которые, как страус, сегодня в Европе пытаются голову спрятать в укромное место и сделать вид, что ничего не происходит, кто-то за них должен решить эту ситуацию, они просто зря занимают свое место, — сказал Володин.