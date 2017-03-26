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Опубликовано 26 марта 2017, 16:32

Володин сравнил европейских политиков со страусами

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Он подчеркнул, что ЕС в первую очередь принимает на себя удар от последствий сирийского кризиса.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал политиков из Евросоюза прекратить прятать голову в укромное место, когда речь заходит о сирийском кризисе. Об этом он сказал в ходе встречи со спикером ПАСЕ Педро Аграмунтом.

В частности, Володин подчеркнул, что хоть США и играют значительную роль в решении сирийского кризиса, роль Европы в этом вопросе нельзя принижать, ведь она, по словам председателя Госдумы РФ, в первую очередь принимает на себя удар.

— Те политики, которые, как страус, сегодня в Европе пытаются голову спрятать в укромное место и сделать вид, что ничего не происходит, кто-то за них должен решить эту ситуацию, они просто зря занимают свое место, — сказал Володин.

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Сергей Асташов
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