Володин сравнил европейских политиков со страусами

Он подчеркнул, что ЕС в первую очередь принимает на себя удар от последствий сирийского кризиса.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал политиков из Евросоюза прекратить прятать голову в укромное место, когда речь заходит о сирийском кризисе. Об этом он сказал в ходе встречи со спикером ПАСЕ Педро Аграмунтом.

В частности, Володин подчеркнул, что хоть США и играют значительную роль в решении сирийского кризиса, роль Европы в этом вопросе нельзя принижать, ведь она, по словам председателя Госдумы РФ, в первую очередь принимает на себя удар.