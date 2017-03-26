Украинские таможенники поймали португальца, который вывозил драгоценную саблю

Инцидент произошёл на таможне в Волынской области. Там сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Португалии, который намеревался вывезти из страны саблю 19-го века, инкрустированную драгоценными камнями.

Оружие нашли во время осмотра автомобиля "Мерседес", направлявшегося из Украины через пункт пропуска Ягодин. Сабля была спрятана под обшивкой багажного отделения.