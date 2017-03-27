Госдума рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства в России

Специалисты предупреждают, что если документ будет принят, это усугубит демографическую проблему в стране.

Сегодня сенатор Антон Беляков внесёт в Госдуму законопроект, запрещающий суррогатное материнство. По словам автора документа, наша страна стала центром "репродуктивного туризма", но отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством. Об этом пишут "Известия".

Беляков настаивает на том, что по действующему законодательству ни суррогатная мать, ни генетические родители, ни появившиеся на свет дети не получают должной юридической защиты. По его словам, нередки случаи, когда выносившая ребёнка женщина отказывается отдавать того родителям-"заказчикам" и начинает их шантажировать.

Кроме того, утверждает Беляков, Россия превратилась в один из центров так называемого репродуктивного туризма — всё чаще к услугам россиянок, вынашивающих "детей на заказ", прибегают иностранные пары. Этому способствует как дешевизна услуг, так и отсутствие законодательных ограничений.