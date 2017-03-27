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Опубликовано 27 марта 2017, 07:19

События новой Call of Duty развернутся во времена Второй мировой войны

Фото &copy; Flickr/Shai Barzilay

Фото © Flickr/Shai Barzilay

Авторы популярного военного шутера Call of Duty возвращаются к истокам игровой серии.

Блогер TheFamilyVideoGamers опубликовал несколько изображений новой части военного шутера Call of Duty. По информации анонимного источника блогера, следующая игра расскажет о событиях Второй мировой войны.

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Новая Call of Duty возвращается к корням

Фото © Flickr/Shai Barzilay

На изображениях указано якобы название игры — Call of Duty: WWII. Также на опубликованных материалах изображена высадка в Нормандии.

Анонимный источник добавил, что он предоставил блогеру концепт-арты, поэтому изображения, как и название игры, к моменту официального анонса могут измениться.

Ранее сообщалось, что после неудачного эксперимента с Infinite Warfare, где разработчики перенесли военные события в будущее, компания Activision может вернуться к своей первоначальной деятельности. Официального комментария от разработчиков не поступало.

Напомним, последняя игра серии Call of Duty, посвящённая Второй мировой, вышла в 2008 году с подзаголовком World at War.

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Сергей Сурепин
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