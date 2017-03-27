События новой Call of Duty развернутся во времена Второй мировой войны
Фото © Flickr/Shai Barzilay
Авторы популярного военного шутера Call of Duty возвращаются к истокам игровой серии.
Блогер TheFamilyVideoGamers опубликовал несколько изображений новой части военного шутера Call of Duty. По информации анонимного источника блогера, следующая игра расскажет о событиях Второй мировой войны.
Новая Call of Duty возвращается к корням
Фото © Flickr/Shai Barzilay
На изображениях указано якобы название игры — Call of Duty: WWII. Также на опубликованных материалах изображена высадка в Нормандии.
Анонимный источник добавил, что он предоставил блогеру концепт-арты, поэтому изображения, как и название игры, к моменту официального анонса могут измениться.
Ранее сообщалось, что после неудачного эксперимента с Infinite Warfare, где разработчики перенесли военные события в будущее, компания Activision может вернуться к своей первоначальной деятельности. Официального комментария от разработчиков не поступало.
Напомним, последняя игра серии Call of Duty, посвящённая Второй мировой, вышла в 2008 году с подзаголовком World at War.