События новой Call of Duty развернутся во времена Второй мировой войны

Авторы популярного военного шутера Call of Duty возвращаются к истокам игровой серии.

Блогер TheFamilyVideoGamers опубликовал несколько изображений новой части военного шутера Call of Duty. По информации анонимного источника блогера, следующая игра расскажет о событиях Второй мировой войны.

Новая Call of Duty возвращается к корням Фото © Flickr/Shai Barzilay

На изображениях указано якобы название игры — Call of Duty: WWII. Также на опубликованных материалах изображена высадка в Нормандии.

Анонимный источник добавил, что он предоставил блогеру концепт-арты, поэтому изображения, как и название игры, к моменту официального анонса могут измениться.

Ранее сообщалось, что после неудачного эксперимента с Infinite Warfare, где разработчики перенесли военные события в будущее, компания Activision может вернуться к своей первоначальной деятельности. Официального комментария от разработчиков не поступало.