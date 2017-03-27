Прощай, "Украина"!

Итак, вялотекущая продажа "Украины" в очередной раз активизировалась. Последняя новость: "Украину", содержать которую на плаву нет никакой возможности, отправят на слом и продадут как чёрный металл. Неудивительно — всё стареет, и стальные суда тоже; за более чем 30 лет нахождения на верфи металл корпуса успел состариться, не бороздив южных океанов.

В жизни этого корабля, как в капле воды, отразилась вся новейшая история одноимённого государства. Крейсер, собрат знаменитой "Москвы", черноморского флагмана, был заложен под названием "Комсомолец" в далёком 1984 году на стапелях Николаевского судостроительного завода — того самого "черноморского Адмиралтейства", что было кузницей русского флота с XVIII столетия. Тогда же неподалёку, в том же Николаеве, строился тяжёлый крейсер "Варяг", который был предназначен стать звездой советского авианесущего флота.

Но не вышло, распалась страна, и отошедший Украине "Варяг", которому оставалось совсем недолго до полной комплектации, был продан Китаю — за смехотворную сумму в $20 млн, став впоследствии первым крупным авианосцем Китая под названием "Ляонин". Китайцы приобретали корабль сложным путём, задействовав агентов, забиравших огромное судно якобы под плавучее казино, и выдержав борьбу с Америкой, которая быстро просекла замыслы ушлых азиатов в отношении советского гиганта. Но что нам успехи Поднебесной? Нам бы о чём своём подумать.

"Варяг" уплыл, а в Николаеве остался недоделанный "Комсомолец", переименованный в "Адмирала флота Советского Союза Лобова". Если достроить "Варяг" и, главное, эксплуатировать его было не по карману Киеву, да и не нужен был авианосец маленькому флоту республики, не имеющему глобальных задач, то достроить ракетный крейсер, законченный на момент распада СССР более чем на 70 процентов, и сделать флагманом украинской части Черноморского флота — задача вполне решаемая.

Но не тут-то было!

Корабль то консервировали, то расконсервировали, договаривались продавать России, отказывались продавать России, превращали в аттракцион, потом снова начинали комплектовать как военное судно. Впрочем, сделали самое для себя важное — переименовали в "Украину", словно забыв поговорку капитана Врунгеля: "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт". Увы, стоит признать, развитие страны Украины, как и строительство корабля, шло отнюдь не по нарастающей — напротив, постепенно всё разваливалось и приходило в негодность.

Когда распался "союз нерушимый", Украина была подлинной экономической сверхдержавой. Она производила больше, чем любая страна Восточной Европы, изготавливала ракеты, автомобили, тракторы, корабли, производила около 50 миллионов тонн пшеницы, по тонне на каждого жителя, там остались три воздушные армии бывшего СССР — около 1100 военных самолётов, в том числе аэродром в Прилуках с "блэкджеками", шесть тысяч танков разных моделей, 700 предприятий военно-промышленного комплекса и множество институтов.

Сейчас всего этого нет и в помине. Разрушено и разграблено буквально всё, до чего можно было дотянуться. Население за годы независимости уменьшилось на семь миллионов (сейчас, учитывая уход Крыма и масштабную эмиграцию, то на все 15), не производится ни автомобилей, ни ракет, ни кораблей. Удивительное дело, но бывшая братская республика, вторая по значению часть советского проекта, оказалась категорически неспособна решить стоящие перед ней проблемы.

Постсоветский мир между тем изменился. С грехом пополам, вдоволь насладившись этнической враждой, стали развиваться республики Закавказья, причём не только нефтяной Азербайджан, но и небогатые ресурсами Грузия и Армения, серьёзно продвинулись вперёд республики Средней Азии, со скрипом, но развивается Белоруссия, и, несмотря на депопуляцию, благодаря, конечно, помощи Запада неплохо живёт Прибалтика.

А Украина, с огромным, образованным населением, благодатным климатом, колоссальными запасами, с множеством учёных, вузов, институтов, с заводами, АЭС, с цветущими городами отстаёт всё сильнее и сильнее.

Ну когда же ты, наконец, поплывёшь?