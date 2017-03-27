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Опубликовано 27 марта 2017, 09:21

Blizzard анонсировала обновлённую StarCraft

Фото: &copy; Blizzard

Фото: © Blizzard

Разработчики добавят в классическую игру новую графику и адаптируют её под современные ПК.

26 марта 2017 года студия Blizzard во время мероприятия I <3 Seoul в Корее официально объявила о работе над обновлённой версией стратегии StarCraft. Об этом рассказал Марк Морхейм, президент Blizzard.

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Blizzard выпустит обновлённую версию StarCraft

Фото: © Blizzard

Разработчики обновили графику классической игры — StarCraft Remastered поддерживает разрешение 4K. Также Blizzard обновила звук и заново записала все диалоги во время кампании. Вместе с этим снова будет доступен сетевой режим. В комплекте с оригиналом будет поставляться и единственное дополнение — Brood War.

Точной даты выхода StarCraft Remastered нет, однако игра должна выйти летом 2017 года. Она будет доступна на ПК (Windows и macOS). Оригинал будет доступен при этом бесплатно.

Напомним, оригинальная StarCraft появилась в продаже в 1998 году.

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Сергей Сурепин
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