Blizzard анонсировала обновлённую StarCraft
Фото: © Blizzard
Разработчики добавят в классическую игру новую графику и адаптируют её под современные ПК.
26 марта 2017 года студия Blizzard во время мероприятия I <3 Seoul в Корее официально объявила о работе над обновлённой версией стратегии StarCraft. Об этом рассказал Марк Морхейм, президент Blizzard.
Blizzard выпустит обновлённую версию StarCraft
Фото: © Blizzard
Разработчики обновили графику классической игры — StarCraft Remastered поддерживает разрешение 4K. Также Blizzard обновила звук и заново записала все диалоги во время кампании. Вместе с этим снова будет доступен сетевой режим. В комплекте с оригиналом будет поставляться и единственное дополнение — Brood War.
Точной даты выхода StarCraft Remastered нет, однако игра должна выйти летом 2017 года. Она будет доступна на ПК (Windows и macOS). Оригинал будет доступен при этом бесплатно.
Напомним, оригинальная StarCraft появилась в продаже в 1998 году.