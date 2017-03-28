Gifstory: Экстремалы на байках в заброшенной шахте

Раньше (с конца ХVII века) в этой местности шла добыча охры, но в 1992 году она была прекращена. А вход в заброшенную шахту стал привлекательным местом для экстремалов и спелеологов. Перед тем как спуститься в пещеру на байках, парни провели разведку, чтобы учесть наиболее опасные повороты. Кстати, "фиолетовый цветок" на видео — это довольно редкий и охраняемый вид летучих мышей.