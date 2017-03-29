Шведская учительница тайно состояла в нацистской группировке

В Швеции ведётся расследование в отношении женщины-педагога, которая ходила на встречу активистов неонацистского движения и вступала в антисемитские группы в соцсетях. Об этом сообщает The Local.

Учительница одной из школ в муниципалитете Kävlinge (южная часть Швеции) посещала встречу, организованную членами Движения сопротивления северных стран (Nordic Resistance Movement, NRM). Эту радикальную группировку полиция безопасности Швеции отнесла к самым опасным ультраправым организациям страны.

Известно, что на собрании, которое посетила женщина-педагог, члены движения обсуждали будущий манифест.

Один из ультраправых сайтов опубликовал аудиозапись, в которой учительница подтвердила, что была на собрании активистов Движения сопротивления северных стран.

— На самом деле я провела прекрасный вечер, — заявила женщина.

Однако она не признала, что состоит в группировке.

Позже стало известно, что преподавательница также вступала в антисемитские и националистские группы в социальных сетях.

Расследованием ситуации занимается Инспекция по надзору за школами Швеции.

Следует отметить, что на данный момент учительница продолжает работать в школе, так как, по словам юристов, никто не имеет права спрашивать её о политических взглядах.