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Опубликовано 27 марта 2017, 13:00

Песков: Администрация Президента была и остаётся открытой для контактов

Фото: &copy;РИА Новости / Александр Вильф

Фото: ©РИА Новости / Александр Вильф

В Кремле прокомментировали информацию СМИ о том, что некоторые депутаты Госдумы пожаловались на "замораживание" отношений с Администрацией Президента. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти сообщения не соответствуют действительности.

— Администрация Президента была и остаётся абсолютно открытой для всех контактов, — сказал официальный представитель Кремля. Песков напомнил, что вопросами партийной и фракционной проблематики занимается Управление внутренней политики Кремля.

— Конечно же, оно открыто. Вряд ли можно говорить о нежелании продолжать интенсивный диалог, — добавил он.

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Александр Юнашев
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