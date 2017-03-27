Песков: Администрация Президента была и остаётся открытой для контактов

В Кремле прокомментировали информацию СМИ о том, что некоторые депутаты Госдумы пожаловались на "замораживание" отношений с Администрацией Президента. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти сообщения не соответствуют действительности.

— Администрация Президента была и остаётся абсолютно открытой для всех контактов, — сказал официальный представитель Кремля. Песков напомнил, что вопросами партийной и фракционной проблематики занимается Управление внутренней политики Кремля.