Продавцы остались довольны новой консолью Xbox

Свои впечатления о новой консоли американской корпорации Microsoft озвучили сотрудники GameStop.

По словам представителей магазина GameStop, они остались впечатлены новой консолью Xbox, которая носит рабочее название Scorpio. Продавцы назвали устройство ориентированной на игры мощной консолью.

Представители GameStop уверены, что новое устройство Microsoft будет хорошо продаваться. Отличительной чертой консоли продавцы назвали поддержку 4K-разрешения.

Новая консоль Xbox впечатлила продавцов Скриншот © L!FE