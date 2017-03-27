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Опубликовано 27 марта 2017, 11:00

Продавцы остались довольны новой консолью Xbox

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Свои впечатления о новой консоли американской корпорации Microsoft озвучили сотрудники GameStop.

По словам представителей магазина GameStop, они остались впечатлены новой консолью Xbox, которая носит рабочее название Scorpio. Продавцы назвали устройство ориентированной на игры мощной консолью.

Представители GameStop уверены, что новое устройство Microsoft будет хорошо продаваться. Отличительной чертой консоли продавцы назвали поддержку 4K-разрешения.

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Новая консоль Xbox впечатлила продавцов

Скриншот © L!FE

Напомним, Scorpio будет представлена на выставке E3. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе 12 июня 2017 года.

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Сергей Сурепин
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