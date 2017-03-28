"Все продаются". Как Ксения Собчак учила меня личному брендингу

— Ксению послушать пришёл, — делится планами с тонкой блондинкой кожаная куртка с лысым мужчиной внутри. — Умная баба, как-никак. Глупостей не скажет.

Разговор происходит субботним вечером в фойе московского "Вегас сити холла". Через двадцать минут начнётся лекция Ксении Собчак о личном брендинге. Большинству людей перед дверями зала про личный брендинг рассказывать излишне — они одеты на зарплату провинциальной учительницы за полгода.

Есть и те, кто только собирается дорого одеваться в будущем. У Алёны бизнес по продаже тортов в "Инстаграме". На неё работают два повара-кондитера, но молодая бизнес-леди не может победить конкурентов — их много, а она одна. Уже несколько месяцев она хочет сделать так, чтобы у выпечки появилась фишка, а выручка позволила Алёне свинтить с основной работы. Это уже пятая её лекция по брендированию за последние два месяца. Весь график Алёны состоит из вебинаров, лекций и семинаров в бизнес-центрах. Она неловко шутит, что пока её наёмницы пекут, она печётся.

Прохожу внутрь. Зал вмещает полторы тысячи человек, но занята только треть кресел. Хочется позлорадствовать, но всё равно получается, что при средней цене билета в 2500 рублей Собчак за один день превращается в рублёвого миллионера.

Фото: © L!FE

Ксения чуть-чуть задерживает выступление, есть время пообщаться с соседями. Справа от меня сидят Елена и Андрей — замужняя пара. У Андрея какой-то серьёзный бизнес с серьёзными партнёрами — он просит себя не снимать. Супруги приехали из центра города "посмотреть на звезду". "Она затащила, — подмигивает Андрей, кивая на жену, — мне такое не очень интересно".

Елена же ведёт себя как настоящая фанатка. Она смотрела "Дом-2", пока не сменились ведущие, читала все книжки Собчак, следит за всеми её социальными сетями и не пропускает ни одной её программы. Елена объясняет, что Ксения для неё — модель русской женщины. Всё делает, везде успевает и сделала из себя звезду сама. В жизни Елена — менеджер одного из крупных банков, но мечтает о собственном деле. Каком именно, пока не решила.

Гаснет свет. На сцене появляется Собчак. После пары приветствий и шуток она задаёт вопрос, кто из присутствующих работает в продажах. В продажах, оказывается, работает пять человек в партере. "Нет, — говорит Ксения, — вы все работаете в продажах". Зал удивлённо ухает. Ксения объясняет, что в нынешнем мире каждый человек — бренд и его репутацией требуется грамотно распоряжаться. Зал шуршит ручками и карандашами. Я понимаю, куда попал: на плохую лекцию о личном брендинге.

Фото: © L!FE

Дальше полтора часа Собчак долго и нудно объясняет вещи, очевидные всем, у кого есть профиль хотя бы в одной социальной сети: что имя каждого человека — бренд, в этот бренд требуется безостановочно вкладываться, а потом пожинать дивиденды, что нужно следить за репутацией и не допускать "смешанного посыла", когда у вашего бренда разнятся цель, средства, слова и действия.

Зал согласно кивает на каждом слове и послушно хихикает над каждой шуткой. В какой-то момент со сцены звучит словосочетание "атомный говномёт", и зал рвёт в клочья от смеха. Слёзы катятся по лицу серьёзного бизнесмена Андрея. Я тревожно озираюсь. Наверное, в зал пустили газ.

Собчак продолжает читать ленту паблика "ВКонтакте" "Мечты миллионера": "выбери работу по душе, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни" или "сначала требуется работать на имя, а уже потом имя будет работать на тебя". Я лениво проверяю "Фейсбук", "Твиттер", пишу пару сообщений близким, смеюсь над новым мемом "как итальянцы делают вещи" и потихоньку начинаю искать выходы из помещения.

Не спасает даже история о том, что "Бургер кинг", известный своим скандальным маркетингом, предлагал ей за десять миллионов долларов назвать сына Кингом, но из Кинга Виторгана, по её мнению, мог бы вырасти только боксёр. Зал проглатывает байку и просит ещё.

За спиной у Собчак банальности показываются на двух больших экранах. Время от времени на них появляются дурацкие схемы, длинные бессмысленные предложения или тупые картинки с одним словом, например "про-движение", которому надо было умереть в словарях маркетологов 2001 года. Каждую картинку тут же послушно фотографируют десятки телефонов. Кто-то начинает шуршать карандашами в блокнотах. Елена бьёт Андрея в плечо и тыкает в экран: "Смотри, слово "успех". Если на земле есть филиал ада, то попасть в него стоит две с половиной тысячи рублей.

Фото: © L!FE

Когда казалось, что смерть уже неминуема, началось самое интересное — секция вопросов. К микрофонам начали подходить смельчаки и после минуты признаний в любви и выражения респектов вопрошать вещи вроде "каково быть мамой". Собчак на каждый вопрос мирно улыбается, а потом начинает вышагивать по сцене в пятиминутном монологе, который никак не включает ответ на заданный вопрос.

После того как звучит третий вопрос, хочется выдавить себе ключами глаза. История повторяется, как будто вопросы задают клоны одного и того же — очень скучного — человека. Ксения, вы такой молодец. Ксения, я слежу за вами уже семь лет. Ксения, расскажите, как у вас получилось стать такой успешной? Цикл безумия не заканчивается. Я понимаю, что это не лекция, а заседание ячейки религиозного культа, поклоняющегося словам "брендинг", "успех" и "репутация".

В дверях я сталкиваюсь с Алёной. Ей лекция кажется неполной, бессодержательной и совершенно бесполезной. Мне лекция кажется приспособленной под современные условия средневековой пыткой. Мы расходимся с Алёной, оставшись каждый при своём мнении.

Подхожу к гардеробу. В голове возникает вопрос: а что, собственно, за бренд у самой Ксении Собчак? Кто она? Телеведущая, журналист, главный редактор, певица, шоувумен или публицист? Нет, Ксения Собчак — это особый человек, который объявляет, что будет в определённом месте в определённое время говорить определённые вещи, и зарабатывает на этом миллион за день. Безупречная бизнесвумен.

Учитель, правда, посредственный. За почти два часа лекции Собчак не даёт ни одного конкретного совета или плана действий для начинающих бренд-менеджеров. На экране за ней появляются простенькие схемы или каракули по имени Зиза и Буба, в которых она требует видеть себя и мужа. Это исповедь, мотивационный тренинг, стендап — что угодно, но не руководство по личному брендингу.

Был ли зал наполнен последними людьми в Москве, у которых нет Интернета, или это были фанаты Ксении Собчак, готовые заплатить две-три тысячи рублей, чтобы увидеть любимицу воочию? Скорее, второе. В начале выступления Ксения признаёт, что половина зала, возможно, пришла посмотреть, как она оправилась после родов, и просто разглядеть звезду вблизи, чтобы судачить на кухнях, что "не такая и красавица ваша Собчак".