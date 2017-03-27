Володин: Погромы банков РФ на Украине происходят с молчаливого согласия Европы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ дать правовую оценку действиям в отношении российских банков на Украине.
— Нам хотелось бы, как полноценным членам ПА ОБСЕ, рассчитывать на правовую оценку, чтобы здесь у нас позиция была объективная и мы могли бы рассчитывать на обсуждение таких буквально варварских методов, к которым прибегают в отношении ведущих банков России, которые работают на Украине, — сказал Володин. Председатель Госдумы подчёркивает, что также нельзя оставлять без внимания неправомерные действия, которые совершаются против самих граждан Украины. — Когда своих граждан замуровывают только потому, что они работают в банках, хотя они являются юридическими лицами самой Украины, конечно, здесь голос ОБСЕ должен быть слышен.
По мнению председателя Госдумы, это может привести к тому, что начнут замуровывать сотрудников других структур.
Вячеслав Володин также считает, что бездействие со стороны ОБСЕ является молчаливым согласием.
— Это напоминает те времена, когда многие европейские страны закрывали глаза на то, что происходило в конце 1930-х годов в Европе, и закончилось это очень плохо, — поясняет председатель ГД.