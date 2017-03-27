В Германии хотят ввести лицензии для стримеров
Фото: © Flickr/Petra
Комиссия по надзору за медиаорганизациями Германии существенно усложняет жизнь стримеров.
25 марта 2017 года представители соответствующего ведомства обратились к ведущему Twitch-канала PietSmietTV Питеру Смитсу после того, как обнаружили, что стример проводит 24-часовые трансляции.
Немецкое правительство вводит лицензии для стримеров
Фото: © youtube.com/user/PietSmittie
Согласно законодательству Германии, подобная деятельность, независимо от площадки, попадает под определение вещания, поэтому авторы контента обязаны покупать соответствующую лицензию.
Питер Смитс согласился с требованиями комиссии. Ему необходимо приобрести лицензию до 30 апреля 2017 года. Цена вопроса — 1—10 тысяч евро. Стоимость рассчитана для владельцев крупных телевещательных станций. У стримеров специальных тарифов нет.