В Германии хотят ввести лицензии для стримеров

Комиссия по надзору за медиаорганизациями Германии существенно усложняет жизнь стримеров.

25 марта 2017 года представители соответствующего ведомства обратились к ведущему Twitch-канала PietSmietTV Питеру Смитсу после того, как обнаружили, что стример проводит 24-часовые трансляции.

Немецкое правительство вводит лицензии для стримеров Фото: © youtube.com/user/PietSmittie

Согласно законодательству Германии, подобная деятельность, независимо от площадки, попадает под определение вещания, поэтому авторы контента обязаны покупать соответствующую лицензию.