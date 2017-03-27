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Регион
Опубликовано 27 марта 2017, 12:51

В Германии хотят ввести лицензии для стримеров

Фото: &copy; Flickr/Petra

Фото: © Flickr/Petra

Комиссия по надзору за медиаорганизациями Германии существенно усложняет жизнь стримеров.

25 марта 2017 года представители соответствующего ведомства обратились к ведущему Twitch-канала PietSmietTV Питеру Смитсу после того, как обнаружили, что стример проводит 24-часовые трансляции.

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Немецкое правительство вводит лицензии для стримеров

Фото: © youtube.com/user/PietSmittie

Согласно законодательству Германии, подобная деятельность, независимо от площадки, попадает под определение вещания, поэтому авторы контента обязаны покупать соответствующую лицензию.

Питер Смитс согласился с требованиями комиссии. Ему необходимо приобрести лицензию до 30 апреля 2017 года. Цена вопроса — 1—10 тысяч евро. Стоимость рассчитана для владельцев крупных телевещательных станций. У стримеров специальных тарифов нет.

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Сергей Сурепин
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