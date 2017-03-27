Россиянин выиграл турнир по Hearthstone
Теперь наш киберспортсмен отправится на мировой чемпионат, который пройдёт в январе 2018 года.
Фото: © twitter.com/HSesports
26 марта 2017 года на Багамах проходил финал зимнего этапа Hearthstone Championship Tour. Победу в турнире одержал российский киберспортсмен Алексей Барсуков, выступающий под псевдонимом ShtanUdachi.
Congratulations to @ShtanUdachi on being the #HCT Winter Champion!#HCTBahamas pic.twitter.com/bnx1qXNNL7— Hearthstone Esports (@HSesports) March 26, 2017
В финале Зимних игр российский киберспортсмен обыграл американца Франка Занга (известного как Fr0zen). Счёт в игре составил 4:3.
Российский киберспортсмен отправится на чемпионат мира по Hearthstone
Фото: © twitter.com/HSesports
Всего в турнире принимало участие 16 сильнейших игроков в Hearthstone. Действующим чемпионом мира является россиянин Павел Бельтюков (выступает под псевдонимом Pavel). В этот раз он не смог пройти дальше группового этапа.
Победитель и финалист турнира получили по 60 и 40 тысяч долларов соответственно, а общий призовой фонд составил 250 тысяч долларов.
Напомним, что чемпионат мира состоится в январе 2018 года.