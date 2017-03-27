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Регион
Опубликовано 27 марта 2017, 14:17

Россиянин выиграл турнир по Hearthstone

Теперь наш киберспортсмен отправится на мировой чемпионат, который пройдёт в январе 2018 года.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/HSesports

Фото: © twitter.com/HSesports

26 марта 2017 года на Багамах проходил финал зимнего этапа Hearthstone Championship Tour. Победу в турнире одержал российский киберспортсмен Алексей Барсуков, выступающий под псевдонимом ShtanUdachi.

В финале Зимних игр российский киберспортсмен обыграл американца Франка Занга (известного как Fr0zen). Счёт в игре составил 4:3.

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Российский киберспортсмен отправится на чемпионат мира по Hearthstone

Фото: © twitter.com/HSesports

Всего в турнире принимало участие 16 сильнейших игроков в Hearthstone. Действующим чемпионом мира является россиянин Павел Бельтюков (выступает под псевдонимом Pavel). В этот раз он не смог пройти дальше группового этапа.

Победитель и финалист турнира получили по 60 и 40 тысяч долларов соответственно, а общий призовой фонд составил 250 тысяч долларов.

Напомним, что чемпионат мира состоится в январе 2018 года.

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Сергей Сурепин
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