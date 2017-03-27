Россиянин выиграл турнир по Hearthstone

26 марта 2017 года на Багамах проходил финал зимнего этапа Hearthstone Championship Tour. Победу в турнире одержал российский киберспортсмен Алексей Барсуков, выступающий под псевдонимом ShtanUdachi.

В финале Зимних игр российский киберспортсмен обыграл американца Франка Занга (известного как Fr0zen). Счёт в игре составил 4:3.

Российский киберспортсмен отправится на чемпионат мира по Hearthstone Фото: © twitter.com/HSesports

Всего в турнире принимало участие 16 сильнейших игроков в Hearthstone. Действующим чемпионом мира является россиянин Павел Бельтюков (выступает под псевдонимом Pavel). В этот раз он не смог пройти дальше группового этапа.

Победитель и финалист турнира получили по 60 и 40 тысяч долларов соответственно, а общий призовой фонд составил 250 тысяч долларов.