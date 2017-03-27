В Сети появился отменённый эпизод Half-Life 2
Фото: © valvetime.net
Главный герой серии Гордон Фримен должен был вернуться в заснеженный Рейвенхольм.
27 марта 2017 года на форуме ValveTime появились скриншоты и описание сцены из отменённого эпизода Half-Life, который компания Valve поручила сделать студии Junction Point. Её основал геймдизайнер Уоррен Спектор, ответственный за Deus Ex и System Shock.
Появилась информация о невышедшем эпизоде Half-Life 2
Фото: © valvetime.net
Уоррен Спектор рассказывал, что в отменённом эпизоде у игроков была возможность освоить новый вид оружия. Речь идёт о магнитной пушке.
Также стало известно, что события отменённого эпизода разворачивались в заснеженной версии Рейвенхольма. Ещё один из эпизодов делала студия Arkane, известная по Dishonored и Prey.