В Сети появился отменённый эпизод Half-Life 2

Главный герой серии Гордон Фримен должен был вернуться в заснеженный Рейвенхольм.

27 марта 2017 года на форуме ValveTime появились скриншоты и описание сцены из отменённого эпизода Half-Life, который компания Valve поручила сделать студии Junction Point. Её основал геймдизайнер Уоррен Спектор, ответственный за Deus Ex и System Shock.

Появилась информация о невышедшем эпизоде Half-Life 2 Фото: © valvetime.net

Уоррен Спектор рассказывал, что в отменённом эпизоде у игроков была возможность освоить новый вид оружия. Речь идёт о магнитной пушке.