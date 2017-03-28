Богатства Сибири: история серии квестов Syberia

Сибирские корни

Главный идеолог серии, Бенуа Сокаль, родился в Брюсселе в 1954 году. До того как стать гейм-дизайнером, Сокаль занимался рисовкой комиксов за еду, а позднее — и за деньги. Будущий автор трилогии Syberia однажды придумал утку-детектива по имени Канардо, который путешествовал по всяким волшебным местам, в том числе по Сибири, где нажил себе смертельного врага — кота Распутина.

Дебютом Сокаля в качестве гейм-дизайнера стал квест Amerzone: The Explorer’s Legacy, вышедший в 1999 году. Разработала его студия Microids, за издание отвечала Ubisoft, а возглавил всё это дело Сокаль, погрузившийся в процесс с головой. Игру ожидал громкий коммерческий успех — вояж по Амерзонии продался тиражом свыше одного миллиона копий.

Успех Amerzone окрылил Сокаля и скорректировал его жизненные приоритеты: "Первым делом игры, а комиксы — если время останется". Многообещающему разработчику дали карт-бланш на создание дорогого и зрелищного приключения — именно им стала мифическая страна "Сибирия", или просто Сибирь, как перевели название игры в России. Несмотря на масштабность замысла и компактность команды, игру сделали меньше чем за три года.

Начало величия

Для своей второй игры Бенуа Сокаль выбрал гремучую смесь — Восточную Европу в условиях победившего паропанка. Всюду торчат осколки социалистического прошлого, покрытые ржавчиной, а люди ведут убогий образ жизни на осколках былого величия. По сюжету, главная героиня Syberia — юрист Кейт Уолкер, которая представляет компанию "Игрушки по всему свету". Она приезжает в маленький городок Валадилена, чтобы подписать документы о продаже местной фабрики роботов.

Кейт почти что с порога узнаёт, что владелица фабрики автоматонов, как называют в Syberia роботов, скончалась, не оставив наследников. Её душеприказчик читает последнюю волю Анны Форальберг, и тут выясняется, что считавшийся покойным брат Анны, Ганс, в действительности жив-здоров. Кейт отправляется на его поиски и с удивлением обнаруживает, что Ганс, человек с интеллектом ребёнка, на самом деле гений — он создал массу роботов и механизмов, попадающихся на пути Кейт, поэтому та успевает многое о нём узнать ещё до знакомства. Ганс страдает инфантилизмом и грезит о том, чтобы найти мамонтов — тех самых, которые вроде как давно вымерли.

Пройдя целую вереницу испытаний, включая многократное прослушивание песни "Очи чёрные" и советский космодром Комсомольск, Кейт всё же находит Ганса и получает его подпись. Казалось бы, пора в Нью-Йорк, к прежней жизни с хамливым боссом и неверным бойфрендом. Но вместо этого она запрыгивает в один поезд с Гансом и отправляется навстречу его мечте — найти мамонтов на скрытом от цивилизации острове. Кстати, по замыслу Сокаля "Сибирь" разворачивается в той же вымышленной вселенной, что и Amerzone. Именно поэтому он позволил себе несколько отсылок к предыдущей игре.

Первую часть Syberia признали выдающейся игрой, которая снискала лавры "Лучшего приключения 2002 года" и стала культовой. За последние 12 лет её портировали на PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Mac, WinPhone, iOS и Android. Не так давно, в июле прошлого года, квест стал доступен на Xbox One по программе обратной совместимости с Xbox 360.

Шаг к мечте

Поначалу Бенуа Сокаль планировал ограничиться одиночной игрой, но масштаб истории Syberia заставил его отступить от старого плана. В сиквеле Кейт с её новыми друзьями (изобретателем Гансом и роботом Оскаром, его лучшим творением) решили разыскать остров Сибирия. По словам Ганса, он затерян где-то в океане, трава там высотой с человеческий рост, растёт прямо через снег и ей питаются мамонты. В общем, надо ехать, раз и поезд есть, и машинист!

Кейт Уолкер заразилась мечтой Ганса, и из чужой она быстро превратилась в общую. Героиня умчалась на крайний север морозной страны — в город Романовск, где всем заправляют религиозные сектанты, притворяющиеся христианскими монахами. Если первая часть пропитана мультинациональными мотивами, то в сиквеле показана типичная "русская глубинка" глазами бельгийца: продуктовый магазин с вымышленной рекламой русского пива, злодеи-культисты, секретное племя чукчей, которые названы в Syberia 2 юколами. И если первая часть отразила кусочек эпохи СССР, то во второй нам показывают церковные купола, славянские берёзки и практически деревенский быт. К слову, вторая часть Syberia — единственный сиквел, который позволил себе Сокаль за всю карьеру разработчика игр.

Роботов во второй части стало значительно меньше, но появились элементы мистицизма. В конце концов Кейт и Ганс находят племя юколов — народа, живущего охотой и рыбалкой, чтящего дух предков и похожего на суровых хоббитов. Вероятно, Сокаль вдохновлялся чукчами (жителями Чукотки) и айнами при создании своих северян. Необычный народец смог приручить не менее фантастических животных — юки, напоминающих помесь тюленя и медведя.

Во второй части Кейт Уолкер превращается в настоящую Лару Крофт — занимается альпинизмом, сражается с гопниками, спасается из плена. Из-за тяжёлой болезни Ганс оказывается на смертном одре. Робот Оскар жертвует собой, чтобы спасти создателя, и Гансу достаётся экзоскелет от доброго автоматона, который служит ему системой жизнеобеспечения. Сделана эта история не в пример драматичнее первой "Сибири", где и злодеев-то не было. Во второй части их роль успешно выполнили братья-головорезы Иван и Игорь, решившие заработать на бивнях мамонтов.

Благодаря находчивости Кейт старик Форальберг не просто остаётся в живых, но ещё и находит мечту всей жизни — мамонтов, которые и уводят его в глубь затерянной Сибири. Роняя слёзы, Кейт машет им на прощание, понимая, что расстаётся с Гансом навсегда. Сокаль словно прощается с Syberia, рыдая вместе с полюбившейся авантюристкой. Казалось бы, история завершена и каждый добился того, о чём так сильно грезил.

Юколы попали в беду

После выхода Syberia 2 Сокаль сосредоточился на других квестах и историях, которые он создал с нуля. В Paradise и Sinking Island по традиции были отсылки к предыдущим играм, рассчитанные на внимательных и верных геймеров. Вскоре, после релиза Sinking Island в 2007-м, разработчики из Microids начали подшучивать на тему третьей части. Игру анонсировали 1 апреля 2009 года с сюрпризом и помпой — будто третья часть уже на подходе, выйдет уже через год на PC и PlayStation 3. Мол, потерпите ещё немного, это не шутка.

Но с "шуткой" всё же поторопились: версию для PS3 отменили из-за проблем с Sony, а релиз сдвинули на неопределённый срок. Полноценный анонс приурочили к десятилетию с выхода первой части — в 2012 году Сокаль официально заключил договор с Anuman об издании третьей части. Официально разработка Syberia 3, на которую наконец-то нашлись деньги, стартовала только в ноябре 2012-го. В августе 2014 года Microids заявила, что игра выйдет в 2015 году на PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 и мобильных платформах iOS и Android. Дата релиза плавно переехала на 2016 год, затем на самый его конец — 1 декабря, а потом на 20 апреля 2017-го. Надеемся, на сей раз дата окончательная.

Сюжет третьей части расскажет о жизни Кейт после разлуки с Гансом. Она покинет Сибирь на дрейфующей льдине, чтобы снова попасть к юколам. Те враждуют с браконьерами, охотящимися на мамонтов, и Кейт решает помочь кочевникам — у них как раз есть потребность в помощнике для важного дела. Надо сопроводить перегон снежных страусов к угодьям, где они смогут размножиться, и Кейт идеально подходит для миссии. Известно, что в третьей части мисс Уолкер встретится с главной героиней квестового сериала Still Life — его тоже создала Microids, но без участия Сокаля. Разумеется, без старых знакомых дело тоже не обойдётся.

Звучит всё это хорошо, но давайте смотреть правде в глаза. Syberia 3 умудряется год за годом расстраивать нас переносами и срывами, а ожидание финала капитально затянулось. Не так давно российский издатель Syberia 3 собирался привезти Бенуа Сокаля на выставку "Игромир-2016", но в последний момент планы сорвались. Геймдизайнера давно преследуют неудачи (его компания White Birds Productions закрылась в 2010-м), которым пора бы закончиться.

Если забыть про все эти беды, нас ждёт долгожданный финал "мамонтовой саги". Выход Syberia 3 в Европе планируется 20 апреля 2017 года. Помимо Бенуа Сокаля в разработке участвует прославленный композитор Инон Зур. Российским издателем и локализатором стала компания "Бука". Предыдущая часть "Сибири" вышла 13 лет назад. Новая Syberia явно готова удивлять, а Кейт Уолкер заслуживает стать "Ларой Крофт от жанра квестов". Как ни крути, сериалу нужен красивый эпилог.