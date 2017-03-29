Почему cобака лучше новенькой приставки

Каждый из нас в детстве мечтал о собаке. О преданном друге, который последует за вами на край света и будет безгранично любить вас несмотря ни на что. Но не всем удалось получить заветного щенка. Спустя много лет, когда вы уже обзавелись или только планируете собственных детей, самое время задуматься над тем, как бы не повторить ошибку своих родителей.

Стоимость игровой консоли начинается от 20 тысяч рублей — без учёта самих игр, которые встанут вам в 4–5 тысяч кровных за новинку. Итого — 30 тысяч рублей за приставку и пару игр для неё, ведь зачем она ещё нужна? Примерно столько же стоит щенок породы бигль, а щенка таксы можно найти ещё дешевле на каком-нибудь "Авито". Но всё это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Учитывайте еду и набор прививок для вашего потенциального питомца. В итоге — 30 тысяч рублей вам обойдётся среднестатистический четырёхлапый друг в минимальной комплектации. Но при особом желании можно докупить ему домик в виде космического корабля и огромную кость тираннозавра.

Давайте сравним преимущества собаки и игровой приставки. Начнём с потенциала этих двух персонажей. Для меня, как заядлого геймера, консоль приспособлена только для эксклюзивов — тех игр, которые выходят только на одной платформе. И нигде больше я в них поиграть не смогу. Для всего остального есть компьютер. Если пройтись по крупным названиям и анонсам, то большие эксклюзивы выходят примерно раз в полгода. Вы действительно готовы купить очередной пылесборник ради игры, которая займёт вас на неделю?

Сейчас в вашей голове начинает тлеть мысль о распродажах и ежемесячных скидках, как в сервисе Steam. Но играть в игры нужно в момент их выхода, а не спустя пару лет после релиза. Иначе вы рискуете оказаться в позиции бегущего за паровозом. Подумайте, нужна ли вам будет эта видеоигра после стольких лет. Теперь загляните в свою библиотеку Steam и посчитайте, сколько наименований не были ни разу запущены после покупки, вы вообще помните об этих тратах?

А вот собака несёт вам развлечения ежедневно. Главное, успевать следить за тем, чтобы радости игрового процесса не остались на ковре или не вылились в неприятно пахнущее пятно на вашем диване. Зато у вас стабилизируется режим, пёс заменит вам будильник. Ежедневные прогулки помогут избавиться от накопившегося жира. Ведь спортзал для вас как голгофа, а вот укус собаки за пятку резко стимулирует вашу задницу выйти из дома.

Также показателен тот факт, что раньше слёзы ребёнка вызывал отказ купить ему собаку. Но современные дети не так просты. Их интересы изменились. Теперь им нужен новенький айфон, вейп и машина бы тоже не помешала. Задумайтесь: возможно, в этих искажённых потребностях вашего чада виноваты именно вы? И всего этого можно было бы избежать, просто подарив своему ребёнку щенка?