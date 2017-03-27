Состоялся официальный анонс Destiny 2

Студия Bungie опубликовала в твиттер-аккаунте DestinyTheGame новое изображение, на котором расположено название игры Destiny и цифра 2. Разработчики таким образом подтвердили, что работают над продолжением многопользовательского шутера.

Пока Bungie не раскрывает подробностей будущего проекта.

Ранее сообщалось, что Destiny 2 может выйти в сентябре этого года. Разработчики информацию не комментируют.