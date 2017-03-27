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Опубликовано 27 марта 2017, 17:50

Состоялся официальный анонс Destiny 2

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/DestinyTheGame

Фото: © twitter.com/DestinyTheGame

Разработчики многопользовательского шутера впервые официально заговорили о продолжении.

Студия Bungie опубликовала в твиттер-аккаунте DestinyTheGame новое изображение, на котором расположено название игры Destiny и цифра 2. Разработчики таким образом подтвердили, что работают над продолжением многопользовательского шутера.

Пока Bungie не раскрывает подробностей будущего проекта.

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Авторы Destiny работают над продолжением

Фото: © twitter.com/DestinyTheGame

Ранее сообщалось, что Destiny 2 может выйти в сентябре этого года. Разработчики информацию не комментируют.

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Сергей Сурепин
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