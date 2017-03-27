Состоялся официальный анонс Destiny 2
Разработчики многопользовательского шутера впервые официально заговорили о продолжении.
Студия Bungie опубликовала в твиттер-аккаунте DestinyTheGame новое изображение, на котором расположено название игры Destiny и цифра 2. Разработчики таким образом подтвердили, что работают над продолжением многопользовательского шутера.
March 27, 2017
Пока Bungie не раскрывает подробностей будущего проекта.
Авторы Destiny работают над продолжением
Ранее сообщалось, что Destiny 2 может выйти в сентябре этого года. Разработчики информацию не комментируют.