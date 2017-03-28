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Опубликовано 28 марта 2017, 07:07

Google Play будет оповещать о бесплатных приложениях недели

Фото: &copy; flickr / Bram.Koster

Фото: © flickr / Bram.Koster

Компания Google добавила в магазин мобильных приложений раздел с бесплатным контентом.

27 марта 2017 года стало известно, что компания Google тестирует новый раздел, который будет содержать бесплатные приложения недели. Он представляет собой аналог, ранее появившийся в App Store.

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В Google Play появился раздел с бесплатными приложениями недели

Фото: © flickr / Bram.Koster

Пользователям в течение недели будут предлагать бесплатно установить одно из приложений, которое в обычное время стоит денег.

Первым лотом стала игра Card Wars: Adventure Time, созданная по мотивам мультипликационного сериала "Время приключений".

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Сергей Сурепин
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