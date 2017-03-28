Google Play будет оповещать о бесплатных приложениях недели
Компания Google добавила в магазин мобильных приложений раздел с бесплатным контентом.
27 марта 2017 года стало известно, что компания Google тестирует новый раздел, который будет содержать бесплатные приложения недели. Он представляет собой аналог, ранее появившийся в App Store.
В Google Play появился раздел с бесплатными приложениями недели
Пользователям в течение недели будут предлагать бесплатно установить одно из приложений, которое в обычное время стоит денег.
Первым лотом стала игра Card Wars: Adventure Time, созданная по мотивам мультипликационного сериала "Время приключений".