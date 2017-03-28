Вышел симулятор СМИ с фейковыми новостями

Сыграть в Fake It To Make It можно в браузере . Игрокам предлагают возглавить интернет-издание, которое распространяет фейковые новости.

Автор игры предлагает копировать сенсационные новости с других ресурсов, писать собственные придуманные новости, продвигать их в социальных сетях, а также зарабатывать на этом деньги.