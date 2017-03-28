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Опубликовано 28 марта 2017, 06:23

Вышел симулятор СМИ с фейковыми новостями

Фото: &copy; Fake It To Make It

Фото: © Fake It To Make It

Американский разработчик Аманда Уорнер выпустила браузерную игру Fake It To Make It.

Сыграть в Fake It To Make It можно в браузере. Игрокам предлагают возглавить интернет-издание, которое распространяет фейковые новости.

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Американка выпустила симулятор интернет-издания

Фото: © Fake It To Make It

Автор игры предлагает копировать сенсационные новости с других ресурсов, писать собственные придуманные новости, продвигать их в социальных сетях, а также зарабатывать на этом деньги.

Игрокам необходимо следить за популярными темами, а также узнавать, что обсуждают пользователи.

quote

Я думаю, что понимание того, как нами манипулируют ради власти и денег, ценное знание

Аманда Уорнер, автор Fake It To Make It.

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Сергей Сурепин
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