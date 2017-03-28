Вышел симулятор СМИ с фейковыми новостями
Фото: © Fake It To Make It
Американский разработчик Аманда Уорнер выпустила браузерную игру Fake It To Make It.
Сыграть в Fake It To Make It можно в браузере. Игрокам предлагают возглавить интернет-издание, которое распространяет фейковые новости.
Американка выпустила симулятор интернет-издания
Фото: © Fake It To Make It
Автор игры предлагает копировать сенсационные новости с других ресурсов, писать собственные придуманные новости, продвигать их в социальных сетях, а также зарабатывать на этом деньги.
Игрокам необходимо следить за популярными темами, а также узнавать, что обсуждают пользователи.
Я думаю, что понимание того, как нами манипулируют ради власти и денег, ценное знание
Аманда Уорнер, автор Fake It To Make It.