В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за переработку
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Депутаты фракции ЛДПР предлагают установить для россиян дополнительные дни оплачиваемого отпуска за переработку, сообщает РИА "Новости". Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.
Так, по мнению парламентариев, работодатель должен закрепить в коллективном договоре применение ненормированного рабочего графика. Кроме того, время переработки не должно превышать 120 часов в год. Также в таких случаях предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск от трёх до 15 дней.
В ЛДПР отмечают также, что необходимо запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним и людям, у которых есть проблемы со здоровьем.