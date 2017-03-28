В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за переработку

Так, по мнению парламентариев, работодатель должен закрепить в коллективном договоре применение ненормированного рабочего графика. Кроме того, время переработки не должно превышать 120 часов в год. Также в таких случаях предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск от трёх до 15 дней.