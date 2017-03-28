Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России остаётся повышенным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным ведомства, только за прошедшую неделю число госпитализированных пациентов увеличилось на 14%.

— Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75 процентов, то на этой неделе это уже 86,5 процента, — приводит слова Поповой РИА "Новости".

При этом число охваченных гриппом регионов России, по данным Роспотребнадзора, выросло до восьми. Преимущественно болеют дети от нуля до 14 лет, а наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы среди школьников в Кемеровской области и Калмыкии.