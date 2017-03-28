Mafia 3 получила первое сюжетное дополнение
Кадр видео: youtube/Mafia Game
Разработчики планируют в дальнейшем выпустить ещё два дополнения к игре про мафиози.
28 марта 2017 года стало доступно первое из трёх сюжетных дополнений для Mafia 3. Дополнение "Быстрее, детка!" можно приобрести отдельно либо в составе сезонного абонемента.
В дополнении разработчики рассказали историю убийства. События развернулись в части города, которая ранее не была доступна. Главный герой Линкольн объединяется с Рокси Лаво в борьбе против продажного шерифа.
Авторы Mafia 3 выпустили первое сюжетное дополнение
Mafia 3 вышла 7 октября 2016 года на PC, PS4 и Xbox One.