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Опубликовано 28 марта 2017, 09:56

Mafia 3 получила первое сюжетное дополнение

Кадр видео: youtube/Mafia Game

Кадр видео: youtube/Mafia Game

Разработчики планируют в дальнейшем выпустить ещё два дополнения к игре про мафиози.

28 марта 2017 года стало доступно первое из трёх сюжетных дополнений для Mafia 3. Дополнение "Быстрее, детка!" можно приобрести отдельно либо в составе сезонного абонемента.

В дополнении разработчики рассказали историю убийства. События развернулись в части города, которая ранее не была доступна. Главный герой Линкольн объединяется с Рокси Лаво в борьбе против продажного шерифа.

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Авторы Mafia 3 выпустили первое сюжетное дополнение

Mafia 3 вышла 7 октября 2016 года на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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