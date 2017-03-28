Mafia 3 получила первое сюжетное дополнение

Разработчики планируют в дальнейшем выпустить ещё два дополнения к игре про мафиози.

28 марта 2017 года стало доступно первое из трёх сюжетных дополнений для Mafia 3. Дополнение "Быстрее, детка!" можно приобрести отдельно либо в составе сезонного абонемента.

В дополнении разработчики рассказали историю убийства. События развернулись в части города, которая ранее не была доступна. Главный герой Линкольн объединяется с Рокси Лаво в борьбе против продажного шерифа.

Авторы Mafia 3 выпустили первое сюжетное дополнение