Почему Булгаков просил Сталина отпустить его за границу

Первое неприятное соприкосновение Михаила Булгакова с советской властью произошло в 1926 году, когда к автору "Белой гвардии" пришли с обыском сотрудники ОГПУ. Они перевернули в квартире буквально всё и забрали с собой дневник писателя и рукопись "Собачьего сердца". Только после многочисленных просьб Булгакова отобранное было возвращено.

В тот же год впервые на сцене МХАТа была поставлена пьеса "Дни Турбиных". Сталин особенно выделял это произведение Булгакова, более того, он видел спектакль не один десяток раз.

Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы... "Дни Турбиных" есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма Иосиф Сталин

А следующую пьесу — "Бег" — Сталин не одобрил. В ней он увидел попытку оправдать белую эмиграцию и назвал её "антисоветским явлением". После этого были запрещены к публикации произведения Булгакова и сняты с репертуара все его пьесы. Тогда же писатель проанализировал отзывы о своём творчестве в прессе СССР и обнаружил за десять лет 301 текст: три были похвальными и 298 — отрицательными.

Булгаков промучился два года, и 28 марта 1930 года написал письмо Правительству СССР с просьбой "в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении жены": "Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо... Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Если же меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссёра".

Все попытки Булгакова найти работу в театре потерпели фиаско. Его имя было настолько известно, что предложения работы с его стороны были встречены директорами театров с испугом.

Сцена из спектакля "Дни Турбиных" по пьесе Михаила Булгакова. Фото: © РИА Новости

18 апреля, после обеда, в квартире Булгакова раздался звонок. К телефону подошла жена писателя Люба Белозерская, сам Булгаков уже прилёг отдохнуть. Звонили из секретариата Сталина. Булгаков решил, что это розыгрыш и уже хотел грубо ответить, но на конце провода заявили, что сейчас с ним будет говорить товарищ Сталин.

В трубке тут же послышался голос с грузинским акцентом. — Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков. — Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. — Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели? — Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может. — Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре? — Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали. — А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. — Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. — Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.

...По счастью, мне позвонил генеральный секретарь... Поверьте моему вкусу: он вёл разговор сильно, ясно, государственно и элегантно Михаил Булгаков

Вскоре Булгаков получил работу во МХАТе в качестве ассистента режиссёра. Встречи Сталина и Булгакова так и не произошло, поэтому зимой 1931 года писатель написал новое письмо, теперь лично Сталину: "...Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти". Но генеральный секретарь больше не отвечал Булгакову.

Фото: © РИА Новости

Писателя вновь посещает мысль о поездке за границу. В 1934 году Булгаков с женой явились в иностранный отдел горисполкома и заполнили анкеты. Вскоре им позвонили: "Паспорта готовы, приезжайте". Приехали, но чиновник заявил, что рабочий день закончился и он ждёт их завтра. На завтра повторилось то же, что и вчера. Всё закончилось через месяц, когда во МХАТ курьер привёз заграничные паспорта всем, кто их заказывал. Булгаков же получил отказ.

В 1939 году писатель берётся за создание пьесы "Батум" о молодости Сталина. В июле произведение было готово: отзывы положительные. В августе Булгаков поехал в Грузию, чтобы изучить материалы для будущей постановки: подготовить декорации и собрать песни для спектакля. Но он ещё не доехал до места назначения, как получил телеграмму от руководства МХАТа: постановка отменяется.