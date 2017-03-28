Авторы Rocket League извинились за проблемы с серверами
Кадр видео “youtube.com/Rocket League”. Скриншот © L!FE
Разработчики популярной игры обещают в ближайшее время устранить технические неполадки.
Студия Psyonix сообщила о наличии технических проблем с серверами многопользовательской игры Rocket League. Сейчас пользователи не могут полностью насладиться игрой и проводить длительные матчи.
У Rocket League проблемы с серверами
Кадр видео "youtube.com/Rocket League". Скриншот © L!FE
Ранее пользователи жаловались, что испытывают трудности во время игры. Разработчики отреагировали на сообщения сообщества игроков и пообещали решить вопрос в ближайшее время.
Rocket League — аркадная игра, которая сочетает в себе элементы футбола и гонки на маленьких машинках. Игра вышла 7 июля 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.