Авторы Rocket League извинились за проблемы с серверами

Разработчики популярной игры обещают в ближайшее время устранить технические неполадки.

Студия Psyonix сообщила о наличии технических проблем с серверами многопользовательской игры Rocket League. Сейчас пользователи не могут полностью насладиться игрой и проводить длительные матчи.

У Rocket League проблемы с серверами Кадр видео "youtube.com/Rocket League". Скриншот © L!FE

Ранее пользователи жаловались, что испытывают трудности во время игры. Разработчики отреагировали на сообщения сообщества игроков и пообещали решить вопрос в ближайшее время.