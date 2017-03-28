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Опубликовано 28 марта 2017, 12:40

Авторы Rocket League извинились за проблемы с серверами

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Rocket League&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Rocket League”. Скриншот © L!FE

Разработчики популярной игры обещают в ближайшее время устранить технические неполадки.

Студия Psyonix сообщила о наличии технических проблем с серверами многопользовательской игры Rocket League. Сейчас пользователи не могут полностью насладиться игрой и проводить длительные матчи.

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У Rocket League проблемы с серверами

Кадр видео "youtube.com/Rocket League". Скриншот © L!FE

Ранее пользователи жаловались, что испытывают трудности во время игры. Разработчики отреагировали на сообщения сообщества игроков и пообещали решить вопрос в ближайшее время.

Rocket League — аркадная игра, которая сочетает в себе элементы футбола и гонки на маленьких машинках. Игра вышла 7 июля 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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