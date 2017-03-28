Авторы Final Fantasy XIV убрали ограничение из пробной версии игры
Square Enix выпустила обновление для многопользовательской игры Final Fantasy XIV.
Фото © VK/Final Fantasy XIV
28 марта 2017 года вышло обновление для многопользовательской игры Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Разработчики убрали 14-дневный лимит из пробной версии игры.
Пробная версия Final Fantasy XIV лишилась ограничений
Фото © VK/Final Fantasy XIV
Также авторы игры добавили новые сюжетные задания, предметы, музыку, титулы и достижения.
Игра Final Fantasy XIV: A Realm Reborn вышла 27 августа 2013 года. Она доступна на PC и PS4.