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Опубликовано 28 марта 2017, 16:43

Авторы Final Fantasy XIV убрали ограничение из пробной версии игры

Square Enix выпустила обновление для многопользовательской игры Final Fantasy XIV.

Фото &copy; VK/Final Fantasy XIV

Фото © VK/Final Fantasy XIV

28 марта 2017 года вышло обновление для многопользовательской игры Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Разработчики убрали 14-дневный лимит из пробной версии игры.

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Пробная версия Final Fantasy XIV лишилась ограничений

Фото © VK/Final Fantasy XIV

Также авторы игры добавили новые сюжетные задания, предметы, музыку, титулы и достижения.

Игра Final Fantasy XIV: A Realm Reborn вышла 27 августа 2013 года. Она доступна на PC и PS4.

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Сергей Сурепин
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