Авторы Mass Effect: Andromeda неправильно изобразили трансгендеров

По информации Eurogamer , разработчики добавили в Mass Effect: Andromeda трансгендерных людей, однако забыли разобраться в том, как они себя ведут и ощущают.

В одной из колоний главный герой игры встречает девушку Хэйнли Абрамс, которая рассказала, что дома она наполняла пробирки в бесперспективной лаборатории, а люди её знали как Стефана. По словам девушки, она была человеком, которым никогда не была, а теперь она находится на своём месте.