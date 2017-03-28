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Опубликовано 28 марта 2017, 15:36

Авторы Mass Effect: Andromeda неправильно изобразили трансгендеров

Студия BioWare некорректно изобразила трансгендерного персонажа в своей новой игре.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/samichmachine

Фото: © twitter.com/samichmachine

По информации Eurogamer, разработчики добавили в Mass Effect: Andromeda трансгендерных людей, однако забыли разобраться в том, как они себя ведут и ощущают.

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Авторы Mass Effect: Andromeda обидели трансгендеров

Фото: © twitter.com/samichmachine

В одной из колоний главный герой игры встречает девушку Хэйнли Абрамс, которая рассказала, что дома она наполняла пробирки в бесперспективной лаборатории, а люди её знали как Стефана. По словам девушки, она была человеком, которым никогда не была, а теперь она находится на своём месте.

Таким образом, разработчики представили персонажа-трансгендера так, что он в первую очередь рассказывает о своём будущем, давая понять игроку, что перед ним трансгендер.

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Сергей Сурепин
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