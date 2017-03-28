Авторы Mass Effect: Andromeda неправильно изобразили трансгендеров
Студия BioWare некорректно изобразила трансгендерного персонажа в своей новой игре.
Фото: © twitter.com/samichmachine
По информации Eurogamer, разработчики добавили в Mass Effect: Andromeda трансгендерных людей, однако забыли разобраться в том, как они себя ведут и ощущают.
Авторы Mass Effect: Andromeda обидели трансгендеров
Фото: © twitter.com/samichmachine
В одной из колоний главный герой игры встречает девушку Хэйнли Абрамс, которая рассказала, что дома она наполняла пробирки в бесперспективной лаборатории, а люди её знали как Стефана. По словам девушки, она была человеком, которым никогда не была, а теперь она находится на своём месте.
Таким образом, разработчики представили персонажа-трансгендера так, что он в первую очередь рассказывает о своём будущем, давая понять игроку, что перед ним трансгендер.